Kyrie Irving bientôt un joueur à temps plein ? Les Nets seraient optimistes sur la question, la concu tremble déjà

Réintégré par les Nets en ce début d’année 2022, Kyrie Irving a retrouvé les parquets mais reste pour l’instant limité aux matchs à l’extérieur de Brooklyn. Est-ce que la franchise new-yorkaise va continuer dans cette voie jusqu’à la fin de la saison ? Si l’on en croit le Woj, y’a moyen qu’Uncle Drew se transforme en joueur à plein temps dans un futur par si lointain.

La nuit dernière, sur le parquet des Bulls, le Big Three des Nets était réuni pour la deuxième fois de la saison après la victoire à Indiana lors du premier match de Kyrie cette année. Résultat ? Une véritable démonstration de force de la part de Brooklyn, qui est allé donner une petite leçon de basket aux Taureaux derrière son monstre à trois têtes, même si Drew est globalement resté dans l’ombre de James Harden et Kevin Durant. Clairement, c’est le genre de perf qui résonne à travers la NBA et qui explique pourquoi les Nets font partie des grands favoris quand leurs trois stars jouent ensemble. Mais la question qu’on continue de se poser est la suivante : cette version-là de Brooklyn restera-t-elle limitée aux matchs en déplacement, un peu en mode tournée de rock stars ? Ou alors retrouvera-t-on également le Big Three new-yorkais au Barclays Center à l’avenir ? D’après Adrian Wojnarowski d’ESPN, la deuxième option n’est vraiment pas à écarter. Selon lui, les Nets sont optimistes concernant le fait que Kyrie réintègre l’équipe également pour les matchs à la maison, lui qui ne peut tout simplement pas jouer à New York pour l’instant à cause de son statut vaccinal non-conforme aux restrictions locales. Mais du coup, est-ce que ça veut dire qu’Uncle Drew a finalement décidé de franchir le pas pour se faire vacciner ? Doucement. Rien de tel n’a été avancé par Woj, même si c’est évidemment le chemin le plus simple pour permettre à Irving de rejouer sur les terres de Brooklyn. Existe-t-il un scénario où les restrictions sont levées par la ville de New York d’ici la fin de la saison régulière et les Playoffs ? On ne compte pas vraiment dessus vu la situation sanitaire actuelle, mais on ne peut jamais rien exclure.

Outre ces possibilités, il existe une autre option d’après l’insider : celle où les Nets font jouer un Kyrie Irving non-vacciné malgré les restrictions toujours en place à New York, tout ça en payant une amende à chaque match disputé à la maison par Uncle Drew. Alors on le dit tout de suite, la franchise de Brooklyn n’est pas dans ce mood-là actuellement. Et c’est compréhensible car au niveau de l’image, ce n’est pas le genre d’initiative qui ferait du bien à la franchise, surtout que le proprio Joe Tsai a souvent souligné l’importance de la vaccination dans cette lutte acharnée contre le COVID. C’est donc un scénario qu’on a du mal à envisager aujourd’hui, cependant avec les chances de titre qui augmentent radicalement en la présence de Kyrie, les Nets vont probablement réfléchir à toutes les possibilités pour avoir Uncle Drew à temps plein. Il représente peut-être la différence entre une équipe de Brooklyn compétitive et une équipe de Brooklyn pas loin d’être intouchable. La victoire éclatante hier à Chicago – face au leader de l’Est – est un gros symbole, surtout quand on sait que les Nets ont beaucoup galéré face aux meilleures équipes de la Ligue au cours de la première partie de saison. La Kevin Durant dépendance, les hauts et les bas de James Harden, les différentes absences, les résultats médiocres à domicile… on a forcément encore tous ces éléments-là en tête. Et c’est pourquoi le dossier Kyrie Irving sera à suivre de près dans les prochaines semaines.

Uncle Drew ne s’est pas plus exprimé sur ses intentions concernant le vaccin. Kevin Durant l’a dit lui-même récemment, il ne veut pas forcer son copain à passer chez le médecin, mais il est clair que KD aimerait bien avoir Kyrie à ses côtés 100% du temps. Peut-être que ça va arriver bientôt, qui sait ?

