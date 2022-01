Shaquille O’Neal a cédé ses parts chez les Kings : juste avant le record de la honte pour Sacramento, malin le Shaq !

Actionnaire minoritaire des Sacramento Kings depuis 2013, Shaquille O’Neal a décidé de céder ses parts comme il l’a annoncé ce mercredi sur son compte Twitter. Fort heureusement, il devrait vite rebondir puisque sa prochaine mission est de devenir ambassadeur d’une société de paris sportifs. Il en a des projets le Shaq !

Ça y est, la fin de la belle aventure entre… les Kings et le Shaq se termine. Une aventure qui a toujours eu un côté improbable quand on connaît l’historique entre l’ancien pivot des Lakers et la franchise de Sacramento. Des larmes vont couler car ces adieux sont encore plus déchirants que ceux de John Coffey dans La ligne verte (ou pas). Avec une franchise des Kings dans le rôle de Tom Hanks qui voit son poulain partir, dans un élan de grâce, à travers un message qui ferait chialer une poutre. Un message poignant d’un O’Neal en mode Michael Clarke Duncan.

« En conséquence d’un de mes nouveaux projets commerciaux, j’ai été obligé à travers les règles de la NBA de vendre mes actions dans les Sacramento Kings. Je veux remercier les fans, la ville de Sacramento, Vivek Ranadivé et toute la franchise des Kings pour un super partenariat. J’ai adoré faire partie du groupe de propriétaires d’une franchise aussi visionnaire et j’espère pouvoir revenir un de ces jours. J’ai eu la chance de compter sur Arctos pour m’aider dans cette transaction. Je suis sûr qu’ils seront un excellent partenaire pour Vivek, les Kings et la NBA à l’avenir. À la prochaine. »

L’excuse du nouveau projet business, on la connaît hein. Ce ne serait pas plutôt le piètre bilan de la franchise cette saison de 17 victoires pour 27 défaites qui aurait poussé Shaq à revendre ses parts ? En même temps, qui voudrait être associé à une franchise sur le point de battre le record de la honte ? Petite piqûre de rappel, les Kings n’ont pas vu la postseason depuis 2006 et sont bien partis pour enchaîner une 16e saison sans PO.

Shaquille O'Neal announces that he has sold his interest in the Sacramento Kings. https://t.co/sdCWWF4t7a — Marc Stein (@TheSteinLine) January 13, 2022

Pendant ce temps, le Big Cactus va kiffer sa life à Vegas, se libérant de ce fardeau qui est d’être affilié de près ou de loin à Sacramento. Car oui, ses fameux « nouveaux projets commerciaux » ne sont rien d’autre que de devenir ambassadeur d’une société de paris en ligne. Entre deux conneries balancées sur TNT, le quadruple champion NBA va se la couler douce à Vegas, et plus précisément au Wynn Resorts puisque cette société est WynnBET, la branche pari du complexe hôtelier. Un job plutôt sympa où il sera consultant en pari sportif, où il tournera des podcasts en direct de Sin City… Bref, ça valait la peine de lâcher les Kings.

Les Kings et O’Neal, c’est fini. Un déchirement pour Big Shaq (non) au vu de son message larmoyant sur Twitter, mais l’ancien pivot devrait vite se remettre de ses émotions lorsqu’il tapera une grosse pool party au Wynn Resorts.

Source texte : Twitter Shaq, Cision