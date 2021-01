Le pari NBA du jour : 375€ à gagner en misant sur des Sixers qui se font respecter à la maison face aux Lakers

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce mercredi 27 janvier, on a droit à un gros programme avec pas moins de douze matchs à se mettre sous la dent. Et qui dit gros programme dit nombreuses opportunités pour se faire plaisir, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport !

01h00 : Magic (1,90) – Kings (2,10)

01h00 : Cavaliers (1,78) – Pistons (2,25)

01h00 : Hornets (2,15) – Pacers (1,85)

01h30 : Raptors (3,40) – Bucks (1,40)

01h30 : Sixers (2,50) – Lakers (1,67)

01h30 : Heat (2,95) – Nuggets (1,49)

01h30 : Hawks (3,10) – Nets (1,46)

02h30 : Spurs (2,60) – Celtics (1,61)

03h00 : Pelicans (1,36) – Wizards (3,70)

03h00 : Suns (1,35) – Thunder (3,75)

03h00 : Jazz (1,65) – Mavericks (2,50)

04h00 : Warriors (1,28) – Wolves (4,30)

Le pari qu’on sent bien

Les Sixers remportent le choc face aux Lakers (2,50) : gros choc, grosse cote, gros pari pour ce soir. Ce mercredi, les Sixers accueillent les Lakers dans un match qui va opposer le premier de chaque conférence. Le genre de rencontre où les deux équipes voudront envoyer un message. Les Californiens, champions en titre et possédant le meilleur bilan de la NBA, partent logiquement dans le costume de favori mais Philadelphie est très difficile à prendre cette année quand Joel Embiid est sur le terrain. Avec leur pivot, qui évolue à un niveau de MVP, les Sixers affichent un bilan de douze victoires pour seulement deux défaites. De plus, les hommes de Doc Rivers ont remporté neuf matchs sur dix à la maison, autant dire qu’ils aiment se faire respecter sur leurs bases. Pour toutes ces raisons, on a envie de croire en Philly ce soir, encore plus quand on voit la cote.

Le combiné à tenter

Les Celtics gagnent chez les Spurs et les Warriors l’emportent contre les Wolves (2,06) : après une petite série de défaites, les Celtics ont retrouvé le droit chemin avec deux succès de suite et voudront enchaîner sur le parquet de San Antonio. Bonne nouvelle à Boston, Jayson Tatum est enfin de retour après sa longue pause COVID et en plus, il a déjà l’air en forme aux côtés de l’excellent Jaylen Brown. Kemba Walker a lui aussi fait son retour récemment et après avoir pris un jour de repos lundi, il devrait répondre présent ce soir. De quoi avoir confiance en Boston contre une équipe qui a perdu deux de ses trois derniers matchs. Dans l’autre rencontre du combiné, on mise sur Stephen Curry et ses Warriors, qui affrontent une nouvelle fois l’une des pires équipes de la NBA actuellement, à savoir Minnesota (dernier de l’Ouest, bilan de 4-12). Golden State a surclassé les Wolves il y a deux jours et il n’y a pas de raison que le scénario soit différent ce mercredi, Karl-Anthony Towns étant toujours absent côté Minny avec en plus un D’Angelo Russell incertain.

Une petite folie pour finir ?

Chris Paul marque plus de 19 points contre le Thunder (2,70) : CP3 rencontre son ancienne équipe ce soir. Connaissant le bonhomme, il voudra briller et enchaîner un deuxième match à plus de 20 points. Ça peut se tenter.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

