Preview de la soirée NBA : les Playoffs passent la seconde aujourd’hui, faites place aux têtes de série

Deuxième soirée de ces Playoffs 2020, c’est l’heure pour l’autre moitié des équipes de la bulle de rentrer dans l’arène. Quatre « Game 1 » au programme avec, encore une fois, un début de soirée à 19h30, parce qu’on est pourri gâté par la NBA, let’s go !

On a eu une belle nuit pour débuter cette campagne 2020 hier, on n’en espère pas moins ce soir. Et on commence la soirée avec un bon apéro. 19h30, petit mojito en mode summer vibes devant un Bucks-Magic qui s’annonce… serré ? On l’espère en tous cas pour la bande à Vavane qui va essayer de surprendre le rouleau compresseur du Wisconsin comme ils l’avaient fait il y a un an en allant chiper une victoire symbolique à Toronto lors du D.J. Augustin Game. Pour ça, il va falloir les empêcher de courir, se montrer ultra efficace et jouer dur. Evan, si tu veux t’inspirer de la flagrante de Boris Diaw sur Sergio Llull, c’est maintenant. Niveau absences, seul Ersan Ilyasova ne sera pas là côté Bucks mais côté Magic… c’est l’hécatombe. Jonathan Isaac, Mo Bamba, Al-Faruq Aminu sont out jusqu’à la fin de saison, et Michael Carter-Williams et Aaron Gordon sont incertains pour ce soir, bon chance, comme on dit. On enchaîne avec un bon gros match pour accompagner le plat de résistance, Pacers-Heat à 22h avec un bon barbecue pour se mettre bien. Grosse rivalité entre ces deux clients bien sérieux, ils se sont joués deux fois dans la bulle pour une victoire chacun, on attend du lourd. Surtout que Jimmy Butler a annoncé qu’il avait enterré la hache de guerre avec T.J. Warren pour passer au stade supérieur : tenter de détruire l’équipe entière des Pacers, ça commence bien. Dommage que Domantas Sabonis et Jeremy Lamb ne soient pas de la partie au sein de la bulle, Buckets aurait eu encore plus à manger.

Il est maintenant minuit et demi, on est dans l’ambiance avec un Rockets-Thunder qui va bien avec le rosé. Encore une belle affiche entre deux gros rivaux de l’Ouest. Le Westbrookico, le Hardenico, le Chrispaulico, appelez ça comme vous voulez mais y’a de la tension dans l’air. Si le Brodie sera absent ce soir (et peut-être pour quelques jours encore), le Thunder devra aussi faire sans son arme défensive numéro 1 face à la barbe, il s’agit du Canadien Lugentz Dort. Gros coup dur pour OKC qui compte bien profiter de l’absence de Monsieur Triple Double pour prendre de l’avance dans cette série. La soirée se poursuit, il est 3h, on est clairement au whisky-coca, mais les Lakers et les Blazers viennent nous ramener vers le droit chemin. Gros main event de cette soirée, LeBron James fait son retour en Playoffs après les avoir manqués l’année dernière. Revenge Season, Washed King, c’est le moment pour LeBron de montrer que ce n’étaient pas des que des mots et que le roi est revenu. Le tout face à un Damian Lillard et une équipe de Portland en feu dans cette bulle, on attend que ça. Toujours pas de Rondo pour les Gens du Lac alors que les Blazers vont probablement envoyer le jeune Wenyen Gabriel très tôt dans la partie pour essayer de jouer au AD-stopper. On ne rigole pas au fond s’il vous plait ! Il faudra de l’énergie pour tenir jusqu’au bout, mais le jeu en vaut la chandelle.

Cette deuxième soirée de Playoffs s’annonce déjà belle sur le papier, il faudra qu’elle le soit sur le terrain. Des grosses rivalités, les deux meilleures équipes de la Ligue qui entrent en jeu, un main event de folie, tous les éléments sont là pour une belle nuit d’été, y’a plus qu’à profiter.