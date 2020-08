Russell Westbrook officiellement out pour le Game 1 face au Thunder : à votre avis James Harden, il en plante 50 ou 60 ?

Vous vous souvenez de la saison de James Harden en mode MVP ? Eh bien le barbu risque de devoir ressortir de son tiroir un niveau similaire pour le Game 1 contre OKC. Car c’est officiel, Russell Westbrook ne sera pas sur le parquet pour aider son bro à lancer les siens dans ces Playoffs made in Bubble.

Mike D’Antoni doit se tirer les cheveux après avoir donné la confirmation de l’absence de son meneur titulaire chez Houston Chronicle par le biais de Jonathan Feigen…, surtout quand il s’agit de perdre son meilleur rebondeur pour la première rencontre contre l’ogre Steven Adams. Mr. Pringles et les sept nains sont donc officiellement privés de Russell Westbrook, un coup dur pour les Rockets mais qui ne durera sûrement pas beaucoup plus de temps même si la durée de l’indisponibilité n’est pas précisée. Un peu de repos et le temps de soigner sa petite douleur au quadriceps, ça peut faire du bien pour la suite des séries éliminatoires. Le doute planait encore il y a quelques jours sur le Marsupial et avec cette annonce le Thunder peut avoir un peu d’espoir en cette entame de série.

En effet, les Tonnerres ne sont pas favoris pour sortir de ce premier tour, car quand on affronte une équipe avec deux ex-MVP ce n’est pas si étrange que ça. Ceci étant, quand un gars en 27,2 points, 7,9 rebonds et 7,0 caviars de moyenne sur la saison ne se trouve pas sur le terrain ça peut aider à arracher des wins. Sans Russell Esbroufe, James Harden et Eric Gordon notamment vont donc devoir se charger de faire le taf s’ils ne veulent pas trop épiloguer sur les balbutiements de la postseason, que ce soit offensivement ou défensivement. Se taper un roster bien huilé avec Chris Paul en chef d’orchestre ce n’est jamais bon d’entrée, pas le temps de se chauffer il faut rentrer dans le lard directement.

Les bilans de la régulière sont identiques avant de se jouer mais les alchimies sont différentes. Le small ball de Houston va-t-il aussi bien fonctionner sans Russ West ? La réponse sera connue dans la nuit de mardi à mercredi dès 0h30. La confrontation est originale et promet en tout cas d’être intéressante, et la nouvelle donne encore un peu plus de piment sur les aventures de la bulle.

Source texte : Houston Chronicle