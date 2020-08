« Damian Lillard est le meilleur joueur avec qui j’ai joué dans ma carrière » : après Iso Melo et Hoodie Melo, voici Melo in love

Chez Mickey, personne n’a pu passer à côté du push final de Damian Lillard et des Blazers. Ces derniers ont arraché les Playoffs grâce à leur leader aux rimes pointues et le niveau de jeu qu’il a proposé a donné des envies de déclaration à Carmelo Anthony : Dame D.O.L.L.A est son teammate NBA le plus chaud ever.

Débarqué tout droit de Syracuse en 2003 chez les Nuggets, Meloman est connu pour ses talents de scoreur et de leader . Quinzième meilleur marqueur All-Time de la Ligue et numéro un au pointage dans l’Histoire de Team USA, le pépère s’y connait un peu en ballon orange. Des coéquipiers, en 17 ans il en a connu, mais le meilleur avec qui il ait joué est donc apparemment… dans son équipe actuelle. Oubliez les Allen Iverson, Chris Paul, Paul George, James Harden, Russell Westbrook, Marcus Camby, Kenyon Martin, Chauncey Billups, J.R. Smith – le GOAT pour beaucoup -, Landry Fields, Lou Amundson , Jason Kidd, Rasheed Wallace ou Ama’re Stoudemire… la liste est longue mais le best des best pour Melo c’est Lillou. L’éloge est belle et c’est chez Yahoo Sports que le meilleur ailier de tous les temps des Hawks s’est confessé :

« Dame est au sommet pour moi. Je n’ai jamais joué avec quelqu’un qui a fait autant progresser son équipe sur le terrain par son jeu et en tant que leader. Il se soucie sincèrement de ses coéquipiers. Ce qu’il a réussi à faire est incroyable. C’est le meilleur gars avec qui j’ai joué. »

Un gadjo qui tourne à plus de 50 points sur trois matchs couperet, il y en a peu qui peuvent se targuer de l’exploit et ça mérite donc un bon gros compliment de Mister Jab Step. C’est vrai que Logo Lillard fait mieux jouer ses amis, notamment parce que personne avant lui n’avait réussi à faire de Mario « King Blocker » Hezonja un joueur de basket-ball. Et Sweet Melon a souvent été critiqué pour le fait de ne pas mettre en valeur ses partenaires avec son jeu axé sur le scoring… donc il peut se permettre de juger ce point.

En tout cas, il faudra que Sub Zero et Skinny Melo soient au top et continuent sur leur dynamique pour créer la surprise et réaliser le sixième upset 8-1 de l’Histoire contre les Lakers du poto LeBron. Et dans deux jours… Damian va peut être nous faire la même décla sur son doyen, qui sait ? Depuis le temps qu’il le voulait à ses côtés.

Source texte : Yahoo Sports