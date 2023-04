Dans le dernier match de cette longue, longue nuit de Playoffs, les Lakers n’ont mis que quelques minutes à faire passer leur message. Ce message quel était-il ? Vous. Ne. Passerez. Pas.

Les stats de ce match terminé à l’heure du marché c’est juste ici

18-2. Puis 35-9. C’est bien simple, après 12 minutes de jeu, les Lakers ont non seulement mis définitivement la tête des Grizzlies sous l’eau, mais ils avaient également battu le record du plus grand écart jamais enregistré dans le premier quart-temps d’un match de Playoffs. Ça c’est fait.

The Lakers’ 26-point first-quarter lead tied the NBA record for the largest advantage after 1Q in a playoff game in league history.

The Grizzlies’ had the lowest-scoring quarter by any team this season with nine points.

H/T @ESPNNBA pic.twitter.com/nclu4N4Cbn

— The Athletic (@TheAthletic) April 23, 2023