Résumé de la nuit en NBA : Dillon Brooks éjecté pour avoir vérifié si les testicules du roi étaient faits d’or

Après huit jours de Playoffs certaines séries n’ont absolument rien livré en terme de secrets et le suspense reste entier. Cette phrase ne concerne plus la série entre les Nuggets et les Wolves. Envoyez le résumé de la nuit !

# LES RÉSULTATS DE LA NUIT EN NBA

# CE QU’IL FAUT RETENIR DE LA SOIRÉE

Faciles vainqueurs du Heat il y a quelques jours, les Bucks espéraient poursuivre sur leur bonne dynamique du côté de South Beach

Loupé ! Le Heat reprend la main dans la série, grâce à un Jimmy Butler au top et une performance collective XXL

Mais… Jimmy Butler s’est fait mal au dos sur une mauvaise chute

À priori il était apte à rejouer, même si le blowout a fait que ce n’était pas nécessaire

Dans un Game 4 très attendu, les Suns se sont une nouvelle fois imposés à Los Angeles

Sans Kawhi Leonard et Paul George, les Clipps s’en sont remis à leur fighting spirit et Russell Westbrook

37 points à 17/29 au tir, 6 rebonds et 4 passes pour le Brodie, mais une défaite attendue des Clippers

Pourtant privés de Joel Embiid, touché au genou, les Sixers ont fait le boulot du côté du Barclays Center

Sweep validé, Philly a montré la solidité de ses réserves pour aller gagner sans Joel Embiid

Victoire des Lakers contre les Grizzlies basée sur une énorme défense intérieure

Anthony Davis et Jarred Vanderbilt en premiers remparts, LeBron James dans un soir “spectacle” avec du tomar et un peu de dramaturgie

Dillon Brooks expulsé pour avoir voulu vérifier si les testicules d’un roi étaient faits d’or

Ja Morant en 45/9/13 dans le vent, ça la fout mal

Dillon Brooks was ejected after receiving a flagrant 2 for this hit to LeBron. pic.twitter.com/LL9CLRAryy — ESPN (@espn) April 23, 2023

# LE HIGHLIGHT DE LA NUIT EN NBA

LEBRON JAMES REVERSE DUNK IN HIS 20TH SEASON 🤯🤯🔥pic.twitter.com/9bo5Y4Y6pw — LeBron Muse (@BronMuse) April 23, 2023

# LE TOP PICK EN TTFL : Ja Morant

Best picks en #TTFL cette nuit : – Ja Morant : 78 pts

– Kevin Durant : 57 pts

– Anthony Davis : 54 pts#NBA pic.twitter.com/HZCsr2Yp2h — TrashTalk Fantasy Lab (@TTFLab) April 23, 2023

# LE SCORE DANS LES SÉRIES

Bucks – Heat : 1-2

: 1-2 Celtics – Hawks : 2-1

Sixers – Nets : 4-0

– Nets : 4-0 Cavs – Knicks : 1-2

Nuggets – Wolves : 3-0

Grizzlies – Lakers : 1-2

: 1-2 Kings – Warriors : 2-1

Suns – Clippers : 3-1

# LE BRACKET DES PLAYOFFS

# PROGRAMME DE LA NUIT PROCHAINE