Après avoir subi la loi des Grizzlies alors même que Ja Morant était absent, les Lakers sont de retour dans leur antre ce soir pour tenter de reprendre le contrôle d’une série revenue à égalité. Au delà du match entre les deux équipes, LeBron James aura l’opportunité de répondre aux mots très offensifs de Dillon Brooks. Attention aux vieux, ils sont parfois rusés.

On a hâte. Hâte de voir LeBron James et Dillon Brooks s’invectiver sur le terrain des Lakers cette nuit. Si l’essentiel reste bien la victoire ce soir pour les deux équipes, ce match au coeur du match aura bien évidemment toute notre attention. Un rappel des faits s’impose. Pendant le Game 2, Dillon et le King se sont accrochés le bec plusieurs fois, et les déclarations d’après-match sont succulentes. Brooks indiquant qu’il s’en tape car LeBron est vieux, ajoutant qu’il aurait préféré affronter le Bron de Cleveland ou Miami pour avoir du challenge. Avant la partie de ce soir, James a de son côté coupé court à une conférence de presse après une question concernant Brooks, déclarant qu’il avait autre à faire que parler de trucs de merde. Ambiance.

🏀 #NBAExtra

👀 LeBron James pas très content en interview pic.twitter.com/PK2918Eqfi — NBAextra (@NBAextra) April 22, 2023

La cité des Anges semble prévenue : ce soir, LeBron ne va pas parler népalais. Ça risque bien d’être un anglais très compréhensible, car c’est tout La La Land qui va pousser pour que le King écrase Brooks en bonne et due forme. N’en reste pas moins qu’un match se joue quand même, et qu’il est de surcroit très important. Les Lakers doivent conserver l’avantage du terrain chèrement acquis au premier match, tandis que les Grizzlies verraient leurs chances de qualification prendre sérieusement du plomb dans l’aile.

Heureusement pour Memphis, Ja Morant pourrait faire son retour. Sans lui, les copaings ont remarquablement assurés, tirés par un Xavier Tillman de feu. Collectifs, rapides et determinés, les griffes des Oursons ont fait trop mal aux Purple and Gold. Chez les Pourpre et Or, on note la prestation dégueulasse de D’Angelo Russell : 5 points à 2/11 au tir. Obligation de rectifier le tir pour que les Angelinos aient leurs chances. Anthony Davis, très discret mercredi dernier, va également devoir proposer un match du même type que celui du Game 1. Si ce n’est pas le cas, ça risque de sentir mauvais. Dernière donnée : compter sur les Austin Reaves, Rui Hachimura et compagnie pour faire le boulot. Si le jeu des Lakers est aussi brouillon et ne passe que par LeBron, cela risque d’échouer de la même manière qu’au dernier match. Coup d’envoi à 4h, prenez les boules quiès car ça va parler !

Source : ESPN