Hier soir, les Celtics ont perdu contre les Hawks et les ont laissé revenir à 2-1 dans la série. Une rencontre où on a senti les hommes de Boston pas très motivés pour jouer. À commencer par leur franchise player, Jayson Tatum qui prend la responsabilité de la défaite.

Les Celtics ont lâché un match de leur premier tour contre les Hawks dans le Game 3 de la nuit dernière. Certes, le duo Trae Young/Dejounte Murray a été très efficace, Clint Capela a fini en double-double, mais pour autant, Boston aurait pu aller le chercher avec de meilleur pourcentages au tir, notamment de la part de Jayson Tatum. La star des C’s termine à 9/22 au shoot dont un affreux 4/11 de loin. Quand on combine ça avec le 0/4 de Jaylen Brown à 3-points, on se dit qu’avec légèrement plus d’adresse ça faisait 3-0. En interview avec Jared Weiss de The Athletic, Jayson Tatum assume ses erreurs et prend la responsabilité de la défaite malgré sa ligne de stats plus que correcte si on ne prend en compte que les chiffres bruts avec 29 points, 10 rebonds, 5 passes et 2 interceptions.

“Celle-ci est pour moi. Je sais que je reçois beaucoup de crédit lorsqu’on gagne donc c’est normal de me blâmer lorsqu’on perd.” – Jayson Tatum

Ce match permet à Atlanta de survivre dans la série et de croire (non) en ses chances de come back. Cependant, il y a de fortes chances que les Trèfles reviennent avec la bonne mentalité au Game 4 pour faire le break et conclure à la maison. Après une déclaration comme celle-ci, JT ne peut pas se pointer à la State Farm Arena dans la nuit de dimanche à lundi pour pondre une prestation du même acabit. Au contraire, il faut une perf de giga boss comme il en est capable.

Même contre des Celtics pas à fond, les Hawks ont galéré. À moins d’une minute de la fin, Tatum était à un tir à 3 points d’égaliser. Difficile donc d’imaginer les Faucons rivaliser lorsque les vice-champions en titre se donneront à nouveau à 100%.

Source texte : @JaredWeissNBA de The Athletic