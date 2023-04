Après un Game 1 remporté tout en maîtrise par les Sixers, Philly et Brooklyn se rencontrent à nouveau dans la Cité de l’Amour, pour un deuxième match (1h30) qui peut déjà faire basculer la série. En cas de nouvelle défaite, les Nets verraient leurs espoirs de qualification grandement diminués. Comme lors de la première rencontre, la place des coachs dans le match sera essentielle.

La marche titubante au bord de la falaise pour Brooklyn. Voilà comment on pourrait voir cette deuxième confrontation entre Sixers et Nets cette nuit à Philadelphie. Ce qu’il s’est passé au Game 1 ? Une pluie de 3-points. Focalisés sur la défense de Joel Embiid, les hommes de Jacque Vaughn ont lâché du lest sur les lignes extérieures, autorisant James Harden a prendre un gros coup de chaud et à emmener tout Philadelphie dans son sillage. Moins efficace en attaque, Brooklyn n’a que très rarement eu l’opportunité de faire douter l’équipe locale. Et quand la chance s’est présentée, elle n’a pas été saisie.

C’est à ce titre que ce deuxième match risque bien d’être un petit amour de rencontre pour les amoureux de la tactique. Jacque Vaughn a bien préparé cette série, en attestent les choix réalisés lors de la première manche. Joel Embiid pris à deux quasi-systématiquement, pour un apport final plutôt limité : 26 points, quand on parle de Jojo, c’est plutôt le signe que la défense à fait son job. Cette nuit, il faudra reproduire le même effort tout en étant également très vigilant à l’extérieur : c’est de là qu’est venue la défaite samedi, c’est de là qu’elle pourrait bien revenir si James Harden, Tyrese Maxey, Tobias Harris ou encore Georges Niang ne sont pas surveillés à la hauteur du danger qu’ils représentent.

Restons tout de même sérieux : ces Sixers ont réalisé une fantastique partie grâce à une ribambelle de tirs primés, mais quel sera le plan de jeu de Doc Rivers si l’adresse n’est pas la même ce soir ? Envoyer Joel au mastic de manière plus intense pour forcer les fautes ? Attention à la débauche d’énergie qui pourrait se payer cash en défense, surtout si les Nets appliquent de nouveau leur jeu small ball pour attirer Embiid au large. L’inconnue de la seconde partie côté Sixers est d’ailleurs quasi-entièrement basée sur le postulat suivant : si les tirs ne rentrent pas, c’est quoi le plan B ?

Les Nets auront également besoin de montrer autre chose offensivement, car si Mikal Bridges a été exceptionnel dans le premier acte samedi, il s’est fait éteindre en deuxième mi-temps. Et un casse-tête qui apparaît d’office : qui prend la gonfle en cas de panne de Bridges ? Dinwiddie ? Ouais, il n’a pas été affreux ce weekend mais a peiné à montrer le meilleur de son jeu face à la défense des Sixers. Sans menace principale et sûre d’elle, Brooklyn n’arrivera pas à prendre le dessus. En régulière, ça l’a fait. En Playoffs, c’est impossible. On a donc ici la principale question pour Jacque Vaughn et son équipe tactique : comment permettre à Bridges de faire son jeu, et à défaut, qui charger de la responsabilité offensive pour compenser ? Réponse à tout cela sur les coups d’1h30 cette nuit, avec du popcorn, un playbook et du café !

Source : ESPN