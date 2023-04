Ray Allen : qui est son meilleur coéquipier all-time ? || #PartenaireParticulier

Chaque lundi midi, sur TrashTalk, un joueur NBA est traité sous un nouvel angle : celui des coéquipiers. Qui est dans son Top 3 ? Et dans quel ordre ? Qui a le + fait kiffer / gagné avec lui ? On se pose aujourd’hui avec celui qui fut longtemps considéré comme le meilleur shooteur de l’histoire NBA, Monsieur Ray Allen ! C’est l’heure de… Partenaire Particulier !

Une édition spéciale dédicace aux gâchettes à 3-points. Ray Allen est notre sujet du jour… et c’est assez compliqué. Durant sa carrière, le sniper aura joué pour les Bucks puis les Sonics, avant de finalement toucher la consécration ultime qu’est le titre NBA chez les Celtics, entouré par Paul Pierce et Kevin Garnett. Ce qui fait de ces deux zozos ses deux meilleurs coéquipiers en carrière ? Rien n’est moins sûr, car Monsieur Allen a fini sa carrière du côté du Heat, récupérant un titre en 2013 grâce à un tir rentré dans la légende. Dwyane Wade, LeBron James, Chris Bosh, c’est où du coup dans la hiérarchie ? À moins que l’on ne regarde du côté de son début de carrière, chez les Bucks… Bref, on va décortiquer tout ça ensemble et joyeusement, alors c’est parti !

Vous connaissez la musique, c’est le lundi et donc le meilleur jour de la semaine. Nouvel épisode de Partenaire Particulier avec Ray Allen. Posez vous tranquille, on s’occupe de tout.