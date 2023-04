Ce n’est peut-être qu’un chiffre, mais c’est un chiffre qui envoie du sale. Depuis le 27 novembre dernier Kevin Durant n’a perdu que deux matchs. En 2023 ? Une seule défaite. Ça promet pour les Playoffs.

On peut dire ce qu’on veut de Kevin Durant. De ses choix, de sa personnalité clivante, de son caractère si spécial. Mais s’il y a bien un constat sur lequel tout le monde se retrouve, c’est celui de se dire que KD rime globalement avec victoire. Très généralement quand Kevin Durant joue… son équipe gagne, c’est aussi simple que ça. Avec le Thunder, avec les Warriors, avec les Nets et tout récemment avec les Suns, le MVP 2014 n’aime pas perdre alors il perd rarement. Depuis son arrivée dans l’Arizona ? Huit matchs, huit victoires. Ni plus, ni moins. Et quand on prend un peu de recul sur la saison 2022-23 dans sa globalité ? Attention les yeux :

Si on prend sa saison aux Nets et aux Suns (avec blessures) : Kevin Durant n’a pas perdu le moindre match avec Phœnix (8-0). Kevin Durant a perdu 1 seul match en 2023 (le 4 janvier à Chicago). Kevin Durant a perdu 2 matchs depuis le 27 novembre dernier. 😳😳😳😳 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 7, 2023



Des candidats pour affronter les Suns au premier tour des Playoffs ? Non ? Personne ? Normal. Normal, car à l’orée de la postseason KD et les Suns arrivent donc lancés à pleine vitesse. Le trio CP3 / Booker / KD a logiquement mis peu de temps pour s’apprivoiser, et à la science du jeu de Chris ou à la folie de Book vient donc de se greffer le côté winner de Kevinou, lui qui est donc invaincu sous ses nouvelles couleurs et qui n’a connu la défaite qu’une seule fois depuis le début de l’année civile. 12-1 en 2023, 25-2 depuis la fin novembre, KD a peu joué depuis quatre mois mais KD n’a donc presque pas perdu. Et au delà de toute analyse statistique, mathématique, arithmétique, disons que c’est plutôt cool d’avoir ce genre de mec dans ton équipe. On est comme ça nous, on se mouille.