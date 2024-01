Ce diable de Joel Embiid a réussi à faire passer la performance de Victor Wembanyama. C’est vrai, pas tous les jours qu’un mec en colle 70 en un match. Mais c’est vrai également : pas tous les jours qu’un rookie score 33 points face au MVP en titre.

Il a entamé son match tambour battant, comme s’il pensait vraiment pouvoir tenir sur la durée. Oh, on taquine hein, d’autant plus que Victor Wembanyama n’a absolument pas le même genre d’objectifs perso que Joel Embiid. Mais il n’empêche que le premier quart-temps de ce Sixers-Spurs nous promettait un beau duel. Car si Joel Embiid en avait déjà collé 20 en 10 minutes, Wemby ne donnait pas sa part au cleb’s.

Embiid hits the pull up.

Wemby comes right back and hits a 3.

Be ready for these 2 to go at it all night 🤝🍿

Spurs-Sixers | Live on NBA TV

📲 https://t.co/BMsylyTifI pic.twitter.com/DOiiWPdq8S

— NBA (@NBA) January 23, 2024



Un premier tir à 3-points, un deuxième en transition, les traditionnels alley-oops, et vas-y qu’on partait tranquillement pour une soirée faste, dans la lignée de ce que Wemby propose depuis le début de l’année civile, malgré les restrictions de minutes (bientôt levées ?). Qui a dit qu’il fallait plus de 30 minutes pour scorer plus de 30 points, pas Victor.

Vassell put this lob on a platter for Wemby 👌

Victor's got 10 PTS midway through the 1Q.

Spurs-Sixers | Live on NBA TV

📲 https://t.co/BMsylySKqa pic.twitter.com/A59WW8Ikub

— NBA (@NBA) January 23, 2024

😭😭😭😭 pic.twitter.com/oHst9MYWbG

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 23, 2024

Si la deuxième mi-temps sera davantage le théâtre de l’exceptionnelle perf de Joel Embiid (70 points au final), Victor Wembanyama aura quant à lui profité de la soirée pour continuer sa montée en puissance, avec au passage quelques actions ubuesques dont il a la primeur et/ou le secret.

Wemby glides and stretches for the two-hand slam!

He's got 16 PTS just minutes into the 2Q 👀

Spurs-Sixers | Live on NBA TV

📲 https://t.co/TJ4nCPRIJL pic.twitter.com/C7kwNZQAbK

— NBA (@NBA) January 23, 2024

Embiid hits the middy for 38.

Wemby comes right back and finishes on the other end.

These two talents bigs are going at it on NBA TV 🤝

Spurs-Sixers 📲 https://t.co/TJ4nCPRIJL pic.twitter.com/sEOMNOfr0F

— NBA (@NBA) January 23, 2024

Les stats de Victor Wembanyama ? 33 points à 10/19 au tir dont 2/5 du parking et 11/12 aux lancers, 7 rebonds, 2 passes et 2 contres en 28 minutes. C’est pas 70 pions comme l’autre zinzin, mais c’est encore une perf tout à fait remarquable, le genre de récital que l’on commence à prendre un peu trop pour acquis. Victor Wembanyama aura en tout cas l’occasion, cette semaine lors de la NBA Rivals Week, de frapper un grand coup dans cette saison rookie, lors d’un affrontement mercredi soir avec Chet Holmgren. Can’t wait.