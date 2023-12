La NBA est folle, son rythme aussi. Cette nuit Giannis en a collé 64 alors que les Pistons ont perdu leur 21è match de suite, Victor Wembanyama a collé un 30/13/6 aux Lakers mais les Spurs en sont à 18 revers consécutifs… Des chiffres des chiffres des chiffres, envoyez le résumé !

Scores et stats de la nuit

Ce qu’il faut retenir

Les Français de la nuit en NBA

5 points à 100% au tir pour Nicolas Batum à Detroit, et bon anniversaire Batman

6 points, 3 rebonds et 6 passes pour Killian Hayes

Théo Maledon est porté disparu à Charlotte

30 points, 13 rebonds et 6 passes pour Victor Wembanyama face aux Lakers, à 4/5 du parking ça faisait longtemps

A votre avis, Evan Fournier a joué face au Jazz ?

Le highlight de la nuit (pour l’ensemble de son oeuvre)

WHAT A NIGHT FOR GIANNIS.

64 PTS IS A NEW CAREER-HIGH AND FRANCHISE RECORD 🗣️ pic.twitter.com/Z7kO8tausf

Les meilleurs scores TTFL de la nuit

#TTFL Top 30

➡️ Deck #08 | Pick #47#NBA pic.twitter.com/YqoKRWRPtr

Les classements

