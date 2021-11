Résumé NBA (scores, stats, highlights) : les Suns passent à sept victoires de suite et s’accrochent en haut de la Conférence Ouest

Nuit magique en NBA, nuit torride même si vous êtes fans des Warriors ou de Luguentz Dort. On fait le point sans plus attendre sur tout ce qu’il s’est passé de 1h à 8h sur le League Pass, et on vous dit à ce soir pour la suite, juste après le Hit Machine, une quiche lorraine et une bonne sieste.

# Les résultats de la nuit

Hornets – Knicks : 104-96

Celtics – Bucks : 122-113

Cavs – Pistons : 98-78

Rockets – Blazers : 92-104

Grizzlies – Suns : 94-119

Pels – Nets : 112-120

Thunder – Kings : 105-103

Spurs – Mavs : 109-123

Nuggets – Hawks : 105-96

Warriors – Bulls : 119-93

Lakers – Wolves : 83-107

# Ce qu’il faut retenir

# Quelques images pour égayer votre journée

Kemba has 14 POINTS through 6 minutes in Charlotte! WATCH ON LEAGUE PASS

⬇️⬇️⬇️

https://t.co/5QqkBhf1W0 pic.twitter.com/hr7psqTjh4 — NBA (@NBA) November 13, 2021

Tatum Triple Threat on ESPN. 🪣 pic.twitter.com/DAZLCBv1Bw — NBA (@NBA) November 13, 2021

Jarrett Allen throwing it down early on League Pass! Watch: https://t.co/5QqkBhf1W0 pic.twitter.com/OewqAUHAHI — NBA (@NBA) November 13, 2021

JOE HARRIS IS ON FIRE. He’s 5-5 from deep in the 1Q. Watch him 🔥 up on League Pass: https://t.co/5QqkBhf1W0 pic.twitter.com/QaCzb7kurP — NBA (@NBA) November 13, 2021

How did Jrue Holiday find George Hill? HOW DID HILL MAKE THE SHOT? Wild @Bucks sequence to close the first half on ESPN 🤯 pic.twitter.com/nWxPDbr35s — NBA (@NBA) November 13, 2021

OBI TOPPIN 🌀

MILES BRIDGES 🌀 Windmills on BOTH ENDS. Watch the final 2:00 on League Passhttps://t.co/5QqkBhf1W0 pic.twitter.com/oKZEO7pcHg — NBA (@NBA) November 13, 2021

Jrue with the left is a vibe. Late 3Q on ESPN pic.twitter.com/0NoqMu1D2I — NBA (@NBA) November 13, 2021

heard you all ordered a Saben Lee 40 🍔 Lee with 40 POINTS for the SECOND TIME in three games for the @MotorCityCruise 🔥🔥 pic.twitter.com/AXz4l8bApd — NBA G League (@nbagleague) November 13, 2021

KP CAPS HIS 23-POINT HALF FROM HALFCOURT 😱 Catch the 2nd half on League Pass https://t.co/5QqkBhf1W0 pic.twitter.com/hTp2gSvuVL — NBA (@NBA) November 13, 2021

GIVE IT UP.

GET IT BACK.

GRAYSON ALLEN TIES THE GAME. 13.6 left on ESPN pic.twitter.com/9wQZQF8hCE — NBA (@NBA) November 13, 2021

Nassir Little ELEVATION 😳😳😳 POR, HOU on League Pass https://t.co/5QqkBhf1W0 pic.twitter.com/3bN7jEngZ5 — NBA (@NBA) November 13, 2021

DENNIS SCHRODER. He’s got 36. BOS up 5 with 1:30 left in OT on ESPN pic.twitter.com/huYMjlhY2U — NBA (@NBA) November 13, 2021

Lu Dort STEAL AND SCORE FOR THE WIN…that’s 4 straight for the @okcthunder! ⛈️⛈️⛈️⛈️ pic.twitter.com/z4amU7ciU4 — NBA (@NBA) November 13, 2021

CARLIK JONES JUST TOOK FLIGHT 😱 are you SERIOUS @carlikjones???? pic.twitter.com/0AFFE0EgFc — NBA G League (@nbagleague) November 13, 2021

GP II steal.

GP II slam.@warriors in front on ESPN! pic.twitter.com/bltzW3jTab — NBA (@NBA) November 13, 2021

Andrew Wiggins footwork on ESPN 💯 pic.twitter.com/6oPJQRcH3Q — NBA (@NBA) November 13, 2021

Steph handles into the triple…he’s got 26 early in the 3Q on ESPN 🍿 pic.twitter.com/xDeLqim419 — NBA (@NBA) November 13, 2021

Andre Iguodala has fun playing 🏀. pic.twitter.com/ndr8SYxYwl — NBA (@NBA) November 13, 2021

40 for 30 on ESPN. pic.twitter.com/EFX8DlRvxo — NBA (@NBA) November 13, 2021

James Harden tonight: 39 points

6 threes

11-18 shooting

12 assists The @BrooklynNets improve to 9-4! pic.twitter.com/TGrSErlx4h — NBA (@NBA) November 13, 2021

Triple-double for Nikola Jokic…4 straight wins for the @nuggets! 22 PTS | 19 REB | 10 AST pic.twitter.com/DR5umDESz4 — NBA (@NBA) November 13, 2021

⛈️ 22 for @luthebeast

⛈️ Steal & score with 1.7 left

⛈️ 4 straight @okcthunder wins Lu Dort comes up CLUTCH for OKC! pic.twitter.com/EGBBKXC8mN — NBA (@NBA) November 13, 2021

Dennis Schroder’s 38 POINTS lead the @celtics to victory in OT! ☘️ pic.twitter.com/hhCzj3XRdQ — NBA (@NBA) November 13, 2021

40 points.

9 threes. Regular @StephenCurry30 things. Steph’s NBA-best 3rd 40-point game of the season leads the @warriors to an NBA-best 11-1 record! pic.twitter.com/2v3hhVz4Va — NBA (@NBA) November 13, 2021

🏀 FINAL SCORE THREAD 🏀 Gordon Hayward and the @hornets top NYK at home! Miles Bridges: 24 PTS

LaMelo Ball: 12 PTS, 17 REB, 9 AST, 5 STL pic.twitter.com/mqrlnNHoUQ — NBA (@NBA) November 13, 2021

# Le Top 10 de la nuit

# Les scores TTFL de la nuit

# Le classement

# Le programme de ce soir

23h : Jazz – Heat

1h : Pacers – Sixers

1h : Magic – Wizards

1h : Pelicans – Grizzlies

1h30 : Raptors – Pistons

2h : Cavs – Celtics

4h30 : Clippers – Wolves

Ca y’est c’est le week-end, une chanson que certains petits chanceux fredonnent depuis mercredi soir. L’occasion dès la nuit prochaine de se replonger une fois de plus dans notre univers préféré avec sept nouveaux matchs au programme, en mode fast life !