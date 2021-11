Dennis Schroder s’est farci des Bucks blessés : 38 points dont 8 en prolongations, l’Armistice c’est pour les autres

Un match lors duquel les Bucks s’en remettent à Bobby Portis, George Hill, Grayson Allen ou Pat Connaughton et se gourrent d’Antetokounmpo sur la feuille de match ne peut être que… bizarre. Un match lors duquel Al Horford est aérien ne peut être qu’unique, et tant qu’à faire Dennis Schroder s’est chargé cette nuit de rendre ce match encore plus spécial. Énorme perf du meneur allemand, victoire étriquée mais utile pour les C’s !

Les stats de ce drôle de Celtics – Bucks c’est juste ici

On s’est bien foutu de lui depuis quelques mois après qu’il ait perdu environ 70 millions de patate en ayant été trop gourmand, mais il ne faudrait pas oublier que Dennis Schroder reste un joueur de basket plutôt doué. Cette nuit ? Dennis la Malice était titulaire, décalant de ce fait Marcus Smart à l’arrière et ceci est une première victoire, et il a donc rappelé à tout le monde pourquoi l’acquisition à bas-prix des Celtics était l’une des plus malignes de la dernière Free Agency. Face à Jrue Holiday et George Hill, deux manières de voir le poste de meneur, l’ancien égocentrique des Lakers a appuyé là où ça fait mal, à savoir sur sa vitesse d’exécution et sur sa capacité à prendre confiance en attaque. Un match plein et dont il aura été le principal artisan de la victoire, pour des C’s encore bien verts, émoji content de sa blague.

Des C’s bien verts et passés à deux doigts de la correctionnelle malgré l’absence côté Bucks de Giannis Antetokounmpo (cheville), de Brook Lopez (mariage aux Saintes-Marie de la Mer) et de Khris Middleton (COVID), malgré aussi la difficulté de Jrue Holiday à mettre ses tirs, des Bucks en mode réaction après un gros run de Boston au troisième quart et arrachant la prolongation après deux tirs à 3-points de Grayson Allen dans le money time. La prolongation qui sera parfaitement exécutée par… Dennis Schroder, auteur d’un combo floater / tir du parking pour mettre tout le monde d’accord et qui finira son overtime avec 8 points et 38 au total, à 16/27 au tir. A noter également le gros match de Jayson Tatum avec 27 points, 11 rebonds et quelques tirs énormes lors du run du 3ème round et en fin de quatrième, mais le héros de la nuit à Bean Town ne se nomme pas Rowan Atkinson mais bien Dennis Schroder et son maillot floqué du 71, en l’honneur de sa ville de cœur Charnay-les-Mâcon.

Les Celtics soufflent avec cette quatrième victoire en cinq matchs, les voilà désormais à l’équilibre (6-6) et c’est un moindre mal. On termine cette sympathique news avec une information importante tout de même : évidemment que Charnay-les-Mâcon n’est pas la ville de cœur de Dennis Schroder, on vous a bien eu hein.