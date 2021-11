Rudy Gobert a pris son PV : 35 000$ à l’ordre d’Adam Silver, la prochaine fois il fera ça sur un terrain vague

L’altercation entre Rudy Gobert et Myles Turner avait été l’image forte de la nuit de jeudi et la NBA n’a pas vraiment apprécié cette mauvaise publicité. Du coup, tout ce beau petit monde a été mis à l’amende.

À chaque fois, c’est la même chose. Dès que deux joueurs commencent à se retenir ou à se mettre tête contre tête, on sait déjà que le portefeuille va en subir les conséquences. Aussi, lorsque les sbires d’Adam Silver ont visionné les images du match entre Jazz et Pacers, la question n’était pas de savoir s’ils allaient sanctionner mais plutôt qui allait prendre et le montant des prunes. Sans surprise, Rudy Gobert et Myles Turner sont en première ligne mais ils ne sont pas les seuls puisque Joe Ingles et Donovan Mitchell vont aussi devoir passer à la caisse ! C’est Shams Charania de The Athletic qui a dévoilé les sanctions de la Ligue sur l’oiseau bleu.

On part donc sur des amendes entre 20 000 et 35 000$ selon l’implication de chacun sur le terrain. Pour Gobert et Turner, c’est la conséquence logique après leur accrochage alors que Joe Ingles et Donovan Mitchell sont eux sanctionnés pour avoir envenimé la situation. Si certains se demandent pourquoi l’ailier du Jazz prend plus que le principal concerné, on vous recommande de revisionner rapidement les images. On y voit l’Australien en train de pousser sans ménagement l’arbitre avant de foncer sur le pivot d’Indiana. Quand on se souvient du cas Isaiah Thomas, expulsé et sanctionné de 25 000$ d’amende pour un léger contact avec un homme en gris, on se dit que Ingles s’en sort vraiment très bien. Au final, beaucoup de bruit pour pas grand-chose et comme le dit Rudy Gobert en interview d’après-match, on était loin d’une vraie baston. Pour le pivot, la responsabilité est même sur les arbitres qui ne sanctionnent pas les mauvais gestes des uns et des autres, ce qui peut amener des situations à dégénérer. S’il admet qu’il ne se battra jamais sur un terrain, pour ne pas handicaper le Jazz en cas de suspension, il envoie un message très clair à ceux qui voudraient tenter leur chance à l’avenir.

« Si quelqu’un veut se battre, je suis facile à joindre. Si quelqu’un a un problème : Instagram, Twitter, WhatsApp. Facile. »

🎙 Rudy Gobert : "On sait très bien que l’on ne va pas se battre" pic.twitter.com/cIN9hwafMg — NBAextra (@NBAextra) November 12, 2021

Rudy Gobert et Myles Turner mis à l’amende pour leurs câlins sur le parquet, Joe Ingles et Donovan Mitchell pour avoir rejoint le fight, la NBA ne rigole pas avec la discipline. Vu le montant de la prune par rapport à leurs revenus annuels, quelque chose nous dit qu’ils vont s’en remettre.

