Petite nuit de folie outre-Atlantique. À l’ère où l’attaquant NBA n’a jamais été aussi dominant – et à celle où Jean-François Créquin, coach en DM2, pointe du doigt des défenses trop permissives – 18 joueurs ont sublimé notre dimanche soir. Débrief d’une soirée riche en lay-ups main droite.

A-t-on déjà vu pareille statistique ?

La réponse est non. 18 joueurs NBA à au moins 30 points sur une seule et même nuit de saison régulière. Fut un temps, il fallait 18 matchs pour atteindre ce total. Fut un temps, il n’y avait pas assez de grands attaquants pour atteindre ce total. La messe est dite, et signée de Kawhi Leonard (34 points), Paul George (42), Desmond Bane (30), Zach LaVine (42), Damian Lillard (41), Jayson Tatum (40), Anthony Davis (39), Shai Gilgeous-Alexander (38), Immanuel Quickley (38), Kevin Durant (37), Devin Booker (36), Luka Doncic (34), Mikal Bridges (33), Bradley Beal (33), Jalen Williams (32), Jalen Green (31), Julius Randle (31) et Kyrie Irving (31). Liste bien indigeste. Des têtes d’intellos habituées des scoring de prestige, mais également du Jalen Williams – futur grand dans ce domaine – avec Immanuel Quickley et Mikal Bridges. Normalement pas les premiers à franchir cette barre, mais Bridges ayant quitté Phoenix, on le retrouvera de plus en plus au-delà des 30 unités. Pas l’ombre d’un “concurrent” pour lui à Brooklyn. En est-il heureux ? Pas sûr.