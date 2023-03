C’est votre nouveau rendez-vous hebdomadaire, un de plus qui vous fera hurler à qui veut l’entendre que le lundi reste le meilleur jour de la semaine. Oh que si. Partenaire Particulier ? C’est un son sur lequel tes parents se dandinèrent jadis, mais ce sera surtout l’occasion toute la saison d’évoquer des joueurs NBA par le prisme de… leurs coéquipiers. Aujourd’hui, focus sur Kyrie Irving

Quel est le meilleur coéquipier d’untel ? Et vous mettez qui sur le podium all-time des teammates de Jordan ? Voilà le genre de questions qu’on va se poser, ensemble, chaque lundi à midi et toujours sur la chaine préférée de ton joueur préféré !

Alors là, ça va causer. Ça va causer parce que ça cause toujours avec Kyrie Irving, ç va causer parce que, mine de rien, le pépère a joué avec quelques cracks et/ou quelques uns des meilleurs joueurs de l’histoire. Ni plus, ni moins. Kevin Durant, Tristan Thompson, LeBron James, Frank Ntilikina, James Harden, Luka Doncic, le Dieu JR Smith, Kevin Love, Jayson Tatum, Cam Thomas… bref, une tripotée de Hall of Famers, et une vraie attente perpétuelle autour de Kyrie et des superteams (ou des super teams) qu’il a fréquenté. LeBron et KD semblent un cran au dessus, pas de secret trahi ici hein, mais pour le reste ça cause, notamment car une bonne partie des meilleurs coéquipiers en carrière de Kay… ne l’ont été qu’une ou deux saisons. Pas facile donc, mais on s’y colle !

On est reparti pour un tour ! Chaque lundi, à l’heure du dej, pour ne jamais oublier que le lundi est le meilleur jour de la semaine. Partenaire Particulier, action, moteur, ça tourne.