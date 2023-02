Le DPOY Ranking, c’est ce classement dans lequel on peut apprécier depuis une demi-douzaine d’années la présence d’un immense Français, Rudy Gobert, déjà triplement récompensé. C’est le classement dans lequel vous retrouvez des noms pas forcément en haut de l’affiche toutes les nuits. Par contre, c’est le classement dans lequel vous retrouverez, le plus souvent, le nom de mecs qui font gagner leur équipe. Qui la font gagner par leur défense, près ou loin du ballon. Allez, bonne lecture et défense d’entrer sans autorisation, sous peine de vous faire mordre.

(Stats arrêtées au 28 février)

#10 Walker Kessler

C’est la petite wild-card, le big-up de notre fond de classement, même si on parle quand même d’un gamin déjà elite dans son domaine, le genre de mec qui provoque des demi-tours lorsqu’il se positionne sous son son cercle, prêt à défoncer des attaquants. Les deux matchs du rookie depuis le All-Star Weekend ? 7 points, 18 rebonds et 7 contres face au Thunder, puis 9 points, 12 rebonds et 5 contres contre les Spurs. Deux preuves de plus de la confiance dont jouit le pivot titulaire du Jazz, et quelque chose nous dit qu’on pourrait bien le retrouver dans ce classement pendant quelques années.

Stats 2022-23 : 7,9 rebonds, 0,4 steal et 2,2 contres, à 21 ans le pépère

#9 OG Anunoby

Si OG glisse dans notre classement c’est parce que personne n’y comprend que dalle à la saison des Raptors, et c’est surtout parce que l’ailier de Toronto n’a joué que trois matchs en février. Poignet meurtri pour OG, toujours aussi solide et revenu très vite aux affaires face aux Pels, Pistons et Cavs, mais dans cette course à qui sera le meilleur stoppeur, le polyvalent musclor anglais a pris quelques hectomètres dans la tronche.

Stats 2022-23 : 5,4 points, 2 steals et 0,8 contre, les Raptors huitième meilleure équipe de NBA aux points encaissés

#8 Joel Embiid

Certaines de ses attitudes ont déplu lors du match des Sixers face à Boston avant-hier, mais globalement Joel Embiid reste l’un des pivots les plus redoutables de NBA lorsqu’il s’agit de défendre. A la fois monstrueux physiquement et agile comme un ailier, Jojo vole comme un papillon et pique comme une abeille. Les Sixers encaissent peu et c’est évidemment en grande partie du fait de la présence de Jojo. Imaginons désormais le fameux frontcourt français lors des prochains Jeux Olympiques et bavons ensemble.

Stats 2022-23 : 10,4 rebonds, 1,1 steal et 1,6 contre, les Sixers troisième meilleure équipe de NBA aux points encaissés et septième au rating défensif

#7 Al Horford

Parce qu’il fallait un joueur des Celtics, parce que la défense des Celtics reste l’une des plus solides de la Ligue, parce que personne dans cette équipe n’est un plot, et parce que ce bon vieux Al est peut-être celui qui symbolise le mieux l’état d’esprit de la maison verte. Énorme en janvier dans des victoires face aux Warriors ou aux Lakers, solide en février malgré ses 36 vieilles années à porter, Al est l’exemple parfait du garçon qui sait évoluer avec son temps et il est cette saison en bonne partie responsable des résultats très positifs de Boston. La défense est avant tout une histoire de cerveau ? Celui d’Al Horford est probablement parmi les plus actifs de toute la NBA.

Stats 2022-23 : 6,2 rebonds, 0,5 steal et 0,9 contre, les Celtics septième meilleure équipe de NBA aux points encaissés et sixième au rating défensif

#6 Nic Claxton

Ça dégringole un peu, mais c’est surtout parce que c’est le bordel à Brooklyn. Et un peu, aussi, car les grands garçons accélèrent à l’approche des Playoffs. Grand garçon Nic le sera très vite, et sa saison 2022-23 peut en tout cas donner de belles idées à sa franchise, elle qui est en pleine révolution depuis les départs conjoints de Kevin Durant et Kyrie Irving. Un bazar tel que Nic Claxton est rapidement devenu l’une des valeurs sûres des Nets, le genre de joueur avec qui on peut construire quelque chose de stable. Presque trois contres par match, tu m’étonnes que tu peux vois venir tranquille.

Stats 2022-23 : 9 rebonds, 0,8 steal et 2,6 contres

#5 Giannis Antetokounmpo

Au diable cette règle non-écrite qui nous interdisait jusque-là de ne pas mentionner deux joueurs de la même équipe dans notre ranking. Les Bucks défendent de ouf et si Giannis et Brook Lopez squattent aujourd’hui le classement, on aurait presque pu rajouter Jrue Holiday dans le lot. Giannis, lui, continue en tout cas d’être cet épouvantail défensif de par sa simple présence, capable de couvrir la largeur entière du terrain avec ses immenses tentacules tah Dhalsim de Street Fighter et de contrer n’importe quelle tentative, pratique d’avoir à la fois une faim de lion, un cerveau surdéveloppé et des mains qui chaussent du 56.

Stats 2022-23 : 12 rebonds, 0,8 steal et 0,8 contre, les Bucks quatrième meilleure équipe de NBA aux points encaissés et deuxième au rating défensif

#4 Evan Mobley

Les Cavs sont peut-être bien la meilleure défense de toute la Ligue, et le sophomore Evan Mobley en est le capitaine officieux. Voilà en quelques mots une raison suffisante de le catapulter au pied de notre podium, et si Vavane ne monte pas plus haut c’est surtout car à Cleveland le travail défensif est avant tout un travail collectif. A l’intérieur c’est par exemple avec Jarrett Allen que Mobley fait le boulot, mais pour revenir au gamin comment ne pas tomber sous le charme des skills défensifs du n°3 de la Draft 2021. De gros progrès offensifs ces derniers temps c’est vrai, mais en défense EM reste dans le très très très haut du panier. Si jeune, et déjà si fort, c’en est presque flippant.

Stats 2022-23 : 8,8 rebonds, 0,8 steal et 1,3 contre, les Cavs meilleure équipe de NBA aux points encaissés et troisième au rating défensif

#3 Bam Adebayo

Un habitué du classement, depuis pas mal d’années désormais, et qui pourrait… une fois de plus voir le trophée lui passer sous le nez. Présent dans la All-NBA Defensive Team bis depuis trois saisons, Bam a encore passé un cap cette saison et joue désormais comme un foutu vétéran, capable de stopper des mecs à quasiment tous les postes. Leader d’attaque, leader ultime en défense, Bam Edrice partage ce leadership avec Jimmy Butler et c’est peut-être ça aussi qui l’empêche de se positionner comme LE boss des défenseurs de la Ligue. A voir les résultats à venir du Heat mais on se dirige en tout cas, encore une fois, vers les places d’honneur pour le pivot de Mayami.

Stats 2022-23 : 9,9 rebonds, 1,2 steal et 0,8 contre, le Heat deuxième meilleure équipe aux points encaissés et quatrième au rating défensif

#2 Brook Lopez

Celui-là sort d’absolument nulle part. Tout d’abord attaquant elite avec les Nets, du genre de ceux qui ne sortent jamais d’une raquette, Brook Lopez a su taffer son jeu depuis et est aujourd’hui devenu un shooteur quasi unidimensionnel mais diablement efficace. La raquette ? Brook la squatte toujours, mais plutôt en défense, et il le fait si bien qu’il est aujourd’hui l’un des pivots les plus efficaces de toute la NBA en matière de protection de cercle. La présence à ses côtés de Jrue Holiday et Giannis sublime ses performances mais ces perfs Brook les doit à lui-même et à une reconstruction incroyable, pour devenir ce two-way player si spécial aujourd’hui. Et si les Bucks continuent sur leur folle forme du moment, rien n’indique que le grand gitan n’ira pas chercher le trophée de DPOY en fin de saison.

Stats 2022-23 : 6,6 rebonds, 0,5 steal et 2,4 contres, les Bucks quatrième meilleure équipe de NBA aux points encaissés et deuxième au rating défensif

#1 Jaren Jackson Jr.

Mais pour arracher le trophée, il faudra le prendre dans les grandes mains de Jaren Jackson Jr. Le seul doute qui entoure aujourd’hui sa candidature ? Le nombre de matchs joués par le jeune intérieur. 42 sur 59 seulement, peu mais… suffisant, peu et donc… attention à la fin de saison pour un gamin fragile et sans arrêt sur le grill. Si JJJ joue, JJJ sera le DPOY 2023. Chaque soir n’est qu’une nouvelle collection de bâches, personne cette saison n’a encore trouve la solution pour percer son coffre-fort, pas même Joel Embiid qui a shooté à environ 10% la semaine passée. Pour résumer ? Pas de blessure, et le néo All-Star ira bientôt chercher le premier grand trophée de sa carrière.

Stats 2022-23 : 6,6 rebonds, 1,1 steal et 3,2 contres, les Grizzlies sixième meilleure équipe de NBA aux points encaissés et première au rating défensif

Sources : basketreference et ESPN