Vainqueur cette nuit à Philadelphie face aux Sixers, le Heat sort enfin la tête de l’eau après 4 défaites de suite. La dernière, contre les Hornets, était donc celle de trop pour Jimmy Butler.

Enfin.

Miami retrouve le chemin de la victoire, et avec la manière s’il vous plaît.

Cette nuit, le Heat s’est imposé au Wells Fargo Center en battant les Sixers sur le fil, 101-99. Un victoire assurée grâce à un Jimmy Butler en mission : 23 points à 9/14 au tir, accompagnés de 11 rebonds, 9 passes et 4 contres, viennent ainsi garnir la feuille de stat du bonhomme. Mais Jimmy a surtout été clutchissime, en inscrivant notamment les trois derniers points de son équipe.

Ce résultat permet au Heat de conforter leur septième place au classement de l’Est. Une victoire nécessaire après un léger coup de mou ces derniers jours, car avant cela Miami avant essuyé quatre défaites d’affilée, contre les Nuggets, puis en déplacement à Brooklyn, à Milwaukee et à Charlotte. C’est à la suite de ce nouvel échec face aux Frelons que Jimmy-B avait pris la parole au micro d’Anthony Chiang du Miami Herald :

“Je suis fatigué de perdre […] Je ne pense pas quelqu’un ici aime perdre. On doit trouver une solution pour s’en sortir, très très vite.” – Jimmy Butler

Forcément, perdre contre les terribles Hornets doit en frustrer plus d’un. Et de frustration, la saison du Heat n’en manque d’ailleurs pas : Butler a manqué 15 matchs cette saison, et globalement l’attaque de Vice City ne fait pas du tout partie des plus excitantes de la ligue. Pour accrocher les Playoffs, la franchise de South Beach aura en tout cas besoin d’encore plus de performances XXL de son leader offensif, de son leader tout court.