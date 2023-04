Le DPOY Ranking, c’est ce classement dans lequel on peut apprécier depuis une demi-douzaine d’années la présence d’un immense Français, Rudy Gobert, déjà triplement récompensé. C’est le classement dans lequel vous retrouvez des noms pas forcément en haut de l’affiche toutes les nuits. Par contre, c’est le classement dans lequel vous retrouverez, le plus souvent, le nom de mecs qui font gagner leur équipe. Qui la font gagner par leur défense, près ou loin du ballon. Allez, bonne lecture, défense d’entrer sans autorisation sous peine de vous faire mordre, et envoyez l’épisode final de notre course au DPOY ! (Bruit de Grizzly).

(Stats arrêtées au 13 avril)

Mentions honorables, flemme de développer : Walker Kessler, Herb Jones, Draymond Green, Al Horford, Marcus Smart, Jrue Holiday, Giannis Antetokounmpo, Rudy Gobert, Nic Claxton, Didier Dinart, Carlos Moya et Marcel Desailly.

#10 Joel Embiid

Dans quelques semaines Joel Embiid sera peut-être MVP de NBA pour la première fois… et c’est peut-être bien la raison pour laquelle il ne peut pas être DPOY. Enfin façon de parler, parce que Giannis, Michael ou Hakeem ont été les deux à la fois en leur temps, mais bref, cette saison Jojo ne pouvait pas courir deux lièvres à la fois. Et pourtant ? Et pourtant, merci de ne pas oublier qu’en plus d’être le meilleur scoreur de la Ligue, le futur pivot des Bleus (…) est aussi le rempart le plus solide des Sixers. Plus de 10 rebonds par match, quasiment 2 contres, 1 interception, et cette capacité à ne pas se cacher de son côté du terrain, à se livrer, voire parfois à se mettre en danger car le Process a le goût du show… et du risque. Et s’il ne sera pas DPOY cette année, il mérite au moins qu’on mentionne son nom.

Stats 2022-23 : 10,2 rebonds, 1 steal et 1,7 contre, les Sixers troisième meilleure équipe de NBA aux points encaissés et huitième au rating défensif

#9 OG Anunoby

Saison en trois temps pour OG Anunoby. Tout d’abord deux premiers mois forts d’une domination individuelle folle, et à ce moment-là on se disait carrément que le bodybuildé ailier était notre favori pour le trophée. Puis deux autres mois bien calmes, lors desquels OG a raté des matchs, lors desquels les Raptors en ont perdu pas mal. Et pour finir, une dernière ligne droite en boulet de canon où le garçon flex encore un peu, et lors de laquelle Toronto ne gagne pas plus mais resserre les boulons en défense au point de devenir la plus solide de NBA ou pas loin sur les dernières semaines. Meilleur intercepteur de la Ligue, OG aurait pu prétendre à plus dans ce classement s’il avait été un poil plus constant. Comme son équipe finalement, et OG n’aura qu’à se dire que c’est de la faute de la fille de DeMar DeRozan.

Stats 2022-23 : 5 rebonds, 1,9 steal et 0,7 contre, les Raptors quatrième meilleure équipe de NBA aux points encaissés

#8 Derrick White

Le mois dernier on avait mis à l’honneur Al Horford, celui d’avant Marcus Smart. Pourquoi ? Parce que si la saison passée le meneur aux cheveux verts et à la peau d’adolescent avait frappé fort individuellement et porté les siens en défense, cette saison c’est davantage l’effort collectif qui se remarque à Boston, et dans ce collectif quelques éléments qui se montrent plus que d’autres. Et au global sur cette saison, Derrick White est peut-être celui qui a le plus apporté, le plus dominé dans sa partie de terrain. Fini le temps où sa seule actu était que son front était grand, aujourd’hui DW est le role player parfait d’une franchise qui joue le titre et sa défense individuelle et son intelligence des deux côtés du parquet est redoutée de tous. C’est peut-être pas Derrick qui est huitième en fait, c’est toute la ville de Boston, mais il a aussi une bonne tête Derrick, alors il mérite quelques honneurs.

Stats 2022-23 : 3,6 rebonds, 0,7 steal et 0,9 contre, les Celtics cinquième meilleure équipe de NBA aux points encaissés et troisième au rating défensif

#7 Jaden McDaniels

Les statistiques ne sont pas giga folles, le bilan des Wolves encore moins et l’actu du boug se résume surtout à une embrouille entre lui et un mur, mais on l’a souvent dit ici : le DPOY ranking est un classement dicté en partie par le ressenti de ceux qui regardent les matchs. Ravi de vous informer que ma petite personne, auteur de cet article, a regardé moults matchs des Loups cette saison, et mon ressenti me fait dire aujourd’hui que Jaden McDa est un sacré monstre défensif. Avant les murs JMD s’est ainsi occupé de tous les meilleurs ailiers de la Ligue et il l’a fait avec ce combo assez unique corps de mutant / intensité de maboule, et il a réussi le petit exploit d’être le meilleur défenseur d’une équipe qui possède en ses rangs un triple DPOY. Mention honorable également à Anthony Edwards, très intéressant également en défense, mais Jaden c’est encore un autre délire, entre un Giannis et un Jonathan Isaac sur pieds, et quelque chose nous dit qu’on pourrait revoir très vite le bambino un peu plus haut dans ce classement.

Stats 2022-23 : 3,9 rebonds, 0,9 steal et 1 contre, les Wolves dixième meilleure équipe de NBA au rating défensif

#6 Anthony Davis

Tut tut les rageux, Anthony Davis est peut-être un gros fragile comme on peut le lire ici ou là, mais il n’en demeure pas moins l’un des meilleurs défenseurs de NBA cette saison encore. Quand AD est en forme AD démolit tout le monde, l’équation est aussi simple que la note est douloureuse en fin de repas. Immense, immensément long et intellectuellement au dessus dans ses placements et/ou ses aides, Tonio transfigure clairement les Lakers lorsqu’il est en tenue, peut-être même plus que LeBron James, ouais on a osé. Avec une saison pleine et un bilan collectif un chouïa plus solide on aurait même pu retrouver l’Unibrow encore plus haut, mais piano piano, un exploit à la fois.

Stats 2022-23 : 12,5 rebonds, 1,1 steal et 2 contres, les Lakers onzième meilleure équipe de NBA au rating défensif

#5 Luguentz Dort

Le bilan collectif défensif du Thunder n’est pas dans les meilleurs de la Ligue, c’est vrai. Luguentz Dort n’est ni le meilleur intercepteur et encore moins le meilleur contreur de la Ligue, c’est vrai. Mais on regarde les matchs, again, et au moment de désigner les meilleurs spécialistes défensifs… quand on un mec comme Damian Lillard vous désigne comme le pitbull le plus relou de NBA bah ça pèse. Il n’empêche qu’il a raison le Dame, et que tout au long de la saison l’arrière canadien a construit des buildings dans les têtes des attaquants adverses. Une intensité incroyable, son ombre qui vous agrippe et qui ne vous lâche plus, et à son contact on a notamment vu cette saison Shai Gilgeous-Alexander devenir uun défenseur très, très, respectable. Et ça, qu’on se le dise, ce n’est pas grâce à Darius Bazley. Lu Dort, un nom, une gueule, une emprise sur l’attaquant. Bref, Lu Dort c’est border podium DPOY épicétou.

Stats 2022-23 : 4,6 rebonds, 1 steal et 0,3 contre, et il a appris à défendre à dix autres mecs cette saison

#4 Bam Adebayo

Difficile d’expliquer à la fanbase du Heat pourquoi Bam Adebayo n’est pas sur le podium, difficile de faire comprendre à des fans qu’on peut être l’un des meilleurs défenseurs au monde, l’un des meilleurs de sa génération, mais seulement le quatrième meilleur de la saison en cours en NBA. Bam Adebayo peut défendre quatre postes, il est peut-être le seul poste 5 capable de défendre aussi bien des extérieurs (Draymond triche), bref Bam Adebayo est un défenseur elite mais il n’est pas sur mon podium et pour ceux que ça chagrinera, voici plutôt une recette de Moussaka qui je l’espère réchauffera vos cœurs.

Découpez les aubergines en tranches fines puis mettez-les dans un récipient, salez et laissez-les dégorger 5 min. Rincez-les, essorez-les et faites-les frire dans 4 c. à soupe d’huile d’olive jusqu’à ce qu’elles soient dorées. Puis mettez-les dans un plat recouvert de papier absorbant pour éliminer l’excédent d’huile. Préparez la sauce béchamel. Faites chauffer dans une casserole le beurre et ajoutez la farine. Mélangez à l’aide d’une spatule en bois puis ajoutez le lait froid progressivement en remuant sans cesse avec un fouet. Salez, poivrez et muscadez. Préparez la viande et la sauce. Faites cuire dans 1 c. à soupe d’huile d’olive la viande hachée avec l’oignon finement coupé, l’ail, les tomates épluchées et découpées en petits dés, ainsi que la ciboulette ciselée. Ajoutez l’eau. Salez et poivrez à votre convenance et laissez cuire pendant 10 mn. Préchauffez le four th.6 (180°C). Prenez un plat allant au four, et badigeonnez-le avec de l’huile d’olive restante. Disposez les tranches d’aubergines l’une à côté de l’autre pour faire une couche, recouvrez de viande et sauce tomate, puis recouvrez d’une couche d’aubergines et ainsi de suite jusqu’à la fin, en terminant par des aubergines. Recouvrez le tout avec la sauce béchamel et le fromage râpé sur tout le plat, puis déposez les noisettes de beurre. Enfournez pendant 25 min. Laissez reposer puis servez bien chaud avec une timbale de riz ou une salade bien assaisonnée.

Stats 2022-23 : 9,2 rebonds, 1,2 steal et 0,8 contre, le Heat deuxième meilleure équipe aux points encaissés et neuvième au rating défensif

#3 Evan Mobley

Messieurs dames, bienvenue sur le podium, et sur ce podium prend place un jeune homme de 21 ans et des brouettes. Individuellement ? In-trai-table. Physiquement au dessus, intellectuellement au dessus, athlétiquement au dessus, Evan joue comme un mec qui s’appelle Jean-Pierre et qui a beaucoup trop bourlingué. La cerise sur le gâteau ? Il est l’élément central de la meilleure défense de la NBA, bien aidé notamment par la présence intimidante de Jarrett Allen à ses côtés. Mais qu’on se le dise, si les Cavs ont passé un tel step cette saison et notamment défensif, c’est clairement grâce à ce gosse qui vient seulement d’être autorisé par la loi à boire de l’alcool. Imaginez juste la marge de progression

Stats 2022-23 : 9 rebonds, 0,8 steal et 1,5 contre, les Cavs meilleure équipe de NBA aux points encaissés et première au rating défensif

#2 Brook Lopez

Il a longtemps squatté tout en haut de ce classement et il “échoue” finalement à la deuxième place. Lui c’est Brook Lopez, ancien attaquant létal et accessoirement meilleur scoreur de l’histoire des Nets, devenu avec le temps l’un des meilleurs shooteurs / défenseurs / gitans de NBA. Le meilleur en fait. Le seul en fait. Brook Lopez cette saison c’est l’élément d’un tout (Giannis Antetokounmpo, Jrue Hiliday et lui, axe défensif de la tenaille des Bucks), et on en profite d’ailleurs pour glisser ici que ses deux compères cités mériteraient presque tout autant de figurer sur ce podium. Quoiqu’il en coûte la résurrection, la reconstruction plutôt de Brook Lopez est un mélange du genre, et si en 2013 la NBA tout entière aurait payé pour jouer Brookie en one-on-one, aujourd’hui la simple évocation de son nom est devenu un cauchemar. Incroyable split.

Stats 2022-23 : 6,7 rebonds, 0,5 steal et 2,5 contres, les Bucks quatrième meilleure équipe de NBA au rating défensif

#1 Jaren Jackson Jr.

Il est là notre grand vainqueur ! 63 matchs seulement cette saison pour le triple J, bientôt ça ne suffira pas pour un trophée, mais sur ces 63 apparitions on part sur environ 55 masterclass défensives. Meilleur contreur de la Ligue et patron défensif d’une équipe qui compté déjà quelques pitbulls (Dillon Brooks pour ne pas le nommer), Jaren a passé un palier cette saison et sa domination défensive a même fait de lui un All-Star malgré son “petit” 18/7 de moyenne. All-Star car en défense JJJ est une superstar, et pour beaucoup le meilleur défenseur de cette saison NBA 2022-23. Souvent placé jamais gagnant, cette fois-ci le gamin de 23 ans semble très près de la victoire et sera, au pire, très bien placé. C’est en tout cas notre numéro gagnant à la rédac. Trois lettres, JJJ, pour trois autres lettres, DPOY. Et tant pis si ça ne marche pas, il est tard et je suis pas douché.

Stats 2022-23 : 6,8 rebonds, 1 steal et 3 contres, les Grizzlies onzième meilleure équipe de NBA aux points encaissés et deuxième au rating défensif

Sources : basketreference et ESPN