Le play-in tournament va livrer son verdict dans quelques heures, les Playoffs débutent demain soir, bref le programme de cette fin de semaine est sacrément chargé. Malgré cela, la NBA a décidé de faire exploser notre marmite en annonçant cette nuit les finalistes 2022-23 pour chaque trophée individuel. Moralité, voici les trois finalistes pour le trophée du NBA Defensive Player of the Year.

On vous balançait hier notre ranking final pour le classement du meilleur défenseur de l’année, et ce soir la NBA a donc dévoilé les trois finalistes pour aller chercher l’award dans quelques semaines. Pas de Rudy Gobert cette fois-ci, meilleur pour se défendre sur le banc que pour défendre son panier, oh que c’est méchant, mais trois hommes qui méritent tout autant le trophée les uns que les autres tant ils ont laissé de vrais spécialistes sur le carreau.

🚨 OFFICIEL Les finalistes du trophée de Défenseur de l’année 2023 : Jaren Jackson Jr

Brook Lopez

Evan Mobley pic.twitter.com/56DJwH2izs — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 14, 2023

Renommée Hakeem Olajuwon Trophy cette saison en hommage à la légende des Rockets, la statuette n’a donc plus que trois prétendants : Jaren Jackson Jr., Brook Lopez et Evan Mobley. Après un passage par la case Marcus Smart, le trophée va donc revenir dans les grandes mains d’un intérieur, et ce sera donc du côté de Memphis, Milwaukee, ou Cleveland. L’ailier-fort des Grizzlies semble avoir une légère longueur d’avance mais le rempart de Milwaukee et le gamin de Cleveland ont clairement leur mot à dire. Quoiqu’il arrive le trophée 2023 récompensera un monstre en la matière. Et vous, vous votez pour qui ?