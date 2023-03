On attendait ça avec impatience, les M&M’s et autres seaux de popcorn prêts à être dégainés. Le premier duel entre Dillon Brooks et Draymond Green depuis leurs récentes déclarations. Les Grizzlies ont remporté le match, durant lequel les deux zozos se sont souvent accrochés. On en veut encore !

Mettez deux gosses qui ne s’aiment que moyennement dans une cour d’école, et filez une pause café à la surveillante. Ce qui risque d’arriver, c’est de voir les deux marmots se mettre sur la tronche dans la cour. Vous avez compris l’analogie, mais cette nuit, les arbitres du match entre Golden State et Memphis étaient là pour contrôler la situation. Ce qui n’a pas empêché Draymond Green et Dillon Brooks de s’accrocher à plusieurs reprises…

…Et notamment lors d’une remise en jeu des Warriors, lorsque Brooks intercepte la balle et marque sur la tronche de Green. Le quadruple champion NBA récupère la balle sur le panier primé, et vient réduire la distance avec son adversaire pour entamer une séquence de poésie à la sauce Dray. Dillon est évidemment comblé, et s’en donne lui aussi à coeur joie. Les arbitres seront obligés de les séparer, et sur l’action qui suit… c’est une nouvelle fois le poste 4 des Warriors qui s’illustre en provoquant une perte de balle des siens après une mauvaise passe. Il n’en fallait pas plus pour faire surchauffer la salle de Memphis et les joueurs des Grizz’ sur le terrain.

Draymond and Dillon Brooks getting chippy 👀 pic.twitter.com/a3QCKBUzhl — Bleacher Report (@BleacherReport) March 10, 2023

Après le match, le vainqueur du soir, Dillon, ne s’est pas privé pour faire le mariole devant les médias. Ce que ça veut dire ? Demander à Draymond de continuer à faire ses podcasts, que c’était mignon… et surtout de lui demander de continuer à parler, car ça rendait Dillon meilleur. Pile ce qu’il fallait pour nous faire encore plus saliver à l’idée de retrouver ces deux équipes sur une série de sept matchs dans quelques semaines. Il s’agit d’ailleurs de quelque chose qui est loin d’être impossible, car les Grizzlies sont actuellement troisièmes et les Warriors sixièmes… ce qui les ferait se rencontrer au premier tour si le classement restait le même. Une petite merveille à mater, on ne dit pas non car ici, on ADORE le trashtalk, vous vous en doutez bien.

“Keep doing his podcast. … It’s cute, it’s fun for him.” Dillon Brooks on Draymond Green 👀 pic.twitter.com/0foIEnHutn — Bleacher Report (@BleacherReport) March 10, 2023

Source : ESPN, TNT