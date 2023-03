En ce moment, les équipes NCAA font le ménage. Après que Jim Boeheim, coach des Orange ait été remercié, voici que le même sort a été réservé pour Patrick Ewing. La légende de Georgetown n’est plus leur entraîneur après deux très mauvaises saisons.

Il ne fait pas bon d’être coach en NCAA en ce moment. Après que les Syracuse Orange aient choisi de se séparer de leur mythique coach Jim Boeheim, c’est maintenant Georgetown qui dit au revoir à son coach, Patrick Ewing. La légende des Knicks fait ses valises après six saisons passées sur le banc des Hoyas. La raison de son licenciement est purement sportive. La saison dernière, les Hoyas étaient la pire équipe de leur conférence avec aucune victoire en son sein. Heureusement, ils avaient tout de même remporté six matchs à l’extérieur de la Big East pour sauver l’honneur. Cette année, le bilan s’est légèrement amélioré avec deux victoires dans la conf’, et sept au total, mais c’est encore bien faible. La dernière défaite 80-48 contre Villanova a été celle de trop. Pat Ewing a eu le droit à sa seconde chance, pas à une troisième.

Cependant, comme le rappelle John J. DeGioia, président de l’université dans son communiqué, il reste une légende de Georgetown à qui il a donné son seul titre en 1984.

“Patrick Ewing est le cœur de Georgetown Basketball. Je suis profondément reconnaissant à l’entraîneur Patrick Ewing pour sa vision, sa détermination et pour tout ce qu’il a permis à Georgetown de réaliser. Au cours des six dernières années, il s’est dévoué sans relâche à son équipe et aux jeunes hommes qu’il entraînait. Nous serons toujours reconnaissants à Patrick pour son courage et son leadership au sein de la communauté de Georgetown.”

Ewing s’en va des Hoyas avec un bilan de 75 victoires pour 109 défaites en six ans. En 2021, il aura quand même envoyé sa franchise au tournoi NCAA, avant de connaitre de grandes difficultés. Georgetown accuse une losing streak de 29 défaites contre les franchises de sa conférence, un record dans la Big East Conference. Désormais libre, celui qu’on surnommait “The Beast from the East” pourrait se réorienter vers un poste d’entraîneur en NBA. Il a déjà été assistant dans la grande Ligue durant 15 ans dans quatre franchises (Wizards, Rockets, Magic, Hornets). Ces dernières années, on parlait de lui comme potentiel futur head coach de Charlotte. Pour le moment, le poste est occupé, mais d’autres en NBA devraient se libérer d’ici quelques mois comme chaque été.

