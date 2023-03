Dans le fabuleux match (si si !) de la nuit entre les Pacers et les Rockets, Bennedict Mathurin a très vite été au centre des discussions. En effet, au bout de trois minutes, le rookie… s’est violemment tourné la cheville. Coup dur pour Indiana qui perd l’un de ses éléments forts alors que le play-in reste largement atteignable.

Trois minutes. Non, ce n’est pas le temps que met Giannis Antetokounmpo pour tirer un lancer-franc, mais plutôt le temps de jeu de Bennedict Mathurin cette nuit dans le match entre les Pacers et les Rockets. Dès le départ donc, sur un drive, l’habituel sixième homme d’Indiana est encerclé de défenseurs et ne peut pas poser son appui correctement. Le résultat est sans appel, cheville qui tourne et direction l’infirmerie locale pour examiner tout ça. Pour le moment, aucune info n’a été donné sur une éventuelle durée d’absence mais dans cette période de sprint final avant la postseason, le timing ne pouvait pas être pire. Benny rejoint d’ailleurs les Brandon Ingram, Luka Doncic (même si ça va mieux), les frères Ball et tant d’autres dans l’équipe des blessés du moment.

Bennedict Mathurin had to be helped off the floor after an apparent injury to his ankle. Prayers up for Bennedict 🙏pic.twitter.com/yubwFheXCt — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) March 10, 2023

Gros coup dur pour les Pacers qui perdent leur excellent rookie, dans la discussion pour les trophées de ROY et de 6thMOY. Plus qu’une simple blessure, le timing est affreux car la fin de régulière approche à très grand pas et les hommes de Rick Carlisle jouent encore le play-in, enfin il semblerait. Actuellement 12e de la conférence Est, ils sont en effet et seulement à 1.5 matchs des Wizards et de leur 10e place.

Cette saison ? Ben Mathurin c’est pas moins de 17 points à 43% au tir et 4 rebonds, et en plus de ces très bonnes stats le gamin est également le grand leader de la second unit dans l’Indiana, et à l’avenir il pourrait assurément être une pièce moteur de cette franchise pour aller chercher un objectif plus ambitieux que la 10e place aux côtés de Tyrese Haliburton.

Malgré cet évènement, les Pacers se sont imposés en prolongation face à Houston. Mais cette win est en quelque sorte presque secondaire lorsqu’on voit l’état de la cheville du rookie. Ne reste plus qu’à espérer très fort que cette blessure soit plus visuelle que physique…