Des habitués dans le Shaqtin’ A Fool du jour (Andre Drummond, Kyle Kuzma), et deux malheureux from Boston, qui auraient sans doute préféré squatter un autre genre de vidéo cette semaine. Envoyez le Shaqtin’ et n’oubliez pas, il est interdit de ne pas se moquer.

Marcus Smart nous rappelle à nos plus beaux souvenirs de Sam Dekker, parce qu’avant d’être une Ligue de basket la NBA est avant tout un grand cirque à ciel ouvert.