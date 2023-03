Jim Boeheim prend sa retraite après 47 saisons à Syracuse !

C’est la fin d’un long chapitre à Syracuse. Jim Boeheim, coach mythique des Orange en NCAA, tire sa révérence après 47 saisons passées sur les bancs universitaires. Cette annonce de retraite intervient après la défaite de son équipe au second tour de conférence ACC (Atlantic Coast Conference).

C’est la fin d’une ère en NCAA. Après que Roy Williams, Mike Krzyzewski, Jay Wright aient pris leurs retraites les deux dernières années, le dernier membre d’un quatuor de coachs mythiques du circuit universitaire empreinte le même chemin. Jim Boeheim se retire après 47 (!) longues saisons avec les Syracuse Orange. C’est simple, ce grand monsieur a récupéré l’équipe à 32 ans pour la saison 1976-1977 et ne la lâche que maintenant à 78 ans. Autant dire qu’il a vu du monde passer, même ses fils, des générations arriver et partir et au moins quatre grandes évolutions du jeu durant six décennies. Cette annonce ne vient pas sans aucune raison. Les Orange viennent d’être éliminés au second tour de la conférence ACC. Le management de la franchise universitaire a décidé qu’il était temps de lancer un nouveau cycle. Pour sa dernière conférence de presse, Boeheim a exprimé toute sa gratitude.

“J’ai été si chanceux de coacher si longtemps. Je pense que tout le monde a manqué mon discours de retraite la semaine dernière. Personne n’a compris.” [Sur le fait qu’il prend ou non sa retraite, ndlr] “C’est à l’université de décider.”

Jim Boeheim: “I’ve been very lucky to coach this long. I think everyone missed my retirement speech last week. Nobody picked up on it… it’s up to the University” pic.twitter.com/XbnTV1Zsuj — The Field of 68 (@TheFieldOf68) March 8, 2023

Au cours de sa longue carrière, Jim Boeheim a forcément connu des hauts et des bas. Son plus grand accomplissement est sans nul doute ce titre en 2003 contre les Kansas Jayhawks. Le leader de l’équipe à époque ? Un certain Carmelo Anthony, un p’tit gars qui aura une p’tite carrière en NBA par la suite. Melo terminera même MOP (Most Outstanding Player), équivalent du MVP des finales, après cette victoire. Jim Boeheim en chiffres c’est également 1116 victoires en carrière pour 440 défaites. Seul le mythique Mike Krzyzewski aka Coach K a fait mieux (1202). JB aura emmené sa franchise adorée 35 fois au tournoi NCAA, pour cinq Final Four (1987, 1996, 2003, 2013 et 2016).

La saison prochaine, les joueurs de Syracuse ne seront pas non plus dépaysés car c’est Adrian Autry qui prend la relève. Il était l’actuel assistant de Boeheim tout en ayant déjà joué pour lui aux débuts des années 2000. Jim Boeheim, quant à lui, va pouvoir se reposer après toutes ces années de travail. Il peut désormais attendre que son nom s’inscrive au côté de toutes les légendes en haut du Carrier Dome de Syracuse.