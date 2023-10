Pour sa première devant son public, Victor Wembanyama a régalé l’AT&T Center de San Antonio. Impact des deux côtés du terrain, actions spectaculaires, le Français a encore impressionné tout son monde.

Son premier match de pré-saison face au Thunder de Chet Holmgren avait déjà posé les bases mais Victor Wembanyama a ajouté une pièce supplémentaire dans la machine à hype de sa jeune carrière NBA. Certes, il ne s’agit que de la pré-saison, certes il ne s’agit que de l’équipe D du Heat en face mais le niveau de facilité de notre Wemby national est déjà assez effrayant. L’éventail de son arsenal ne l’est pas moins. Si son shoot à 3-points reste encore à améliorer, l’intérieur a montré qu’il pouvait scorer de partout. Gros jumper en sortie de dribble, sanction sur la transition, énorme tomar sur la bouille de Thomas Bryant, chaque ballon aérien (même mauvais) peut se transformer en alley-oop. Wemby est un alien, un alien dont on va savourer chaque minute sur les parquets cette saison.

23 points, 4 rebonds, 4 passes, 3 contres (!), le tout en shootant à 10/15 au tir. Ah oui… en 22 minutes. Pas humain on vous dit. Si on pinaille un peu, on peut relever les 4 pertes de balle mais ça va aussi avec le rôle du bonhomme et sa capacité à créer que ce soit pour lui ou les autres. On adore déjà sa belle connexion avec Devin Vassell (lui aussi excellent avec 21 points dont 6/7 de loin) mais aussi Jeremy Sochan. La jeunesse texane va encore donner le sourire cette saison avec Wemby pour la sublimer.

Au final, une victoire des Spurs mais ça on s’en cogne un peu car ça compte encore pour du beurre. Par contre, le train Victor Wembanyama continue d’accueillir du monde et à raison car il semble déjà prêt à tout casser en NBA. Nous on a déjà le billet en première classe pour la Wemby-mania et il reste encore de la place dans le wagon pour ceux qui sont chauds. Le spectacle ne fait que commencer !