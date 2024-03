Coby White, touché en fin de match face aux Pacers mercredi soir, devrait finalement faire son retour dans les prochains jours avec les Chicago Bulls. L’indisponibilité du candidat au titre de MIP ne sera pas de longue durée.

La chute était spectaculaire, les images du meneur se tordant de douleur aussi. À quelques secondes de la fin du temps réglementaire d’un thriller dans l’Indiana, les fans des Bulls ne pouvaient qu’observer avec amertume la blessure de leur chouchou de la saison.

Pascal Siakam en free fall sur son dos, et ce qui semblait être une vilaine torsion au niveau de la hanche et de son genou n’inspiraient rien de bon. Mais la bonne nouvelle est venue le lendemain.

Coby White injury from Pascal Siakam landing on top of him after the clean block. pic.twitter.com/Hsf7H3X4UD

Dès la publication de l’injury report avant le back-to-back face aux Clippers, l’absence de gravité de la blessure de White était claire. Le meneur, qui n’avait pas manqué une rencontre cette saison, disputant plus de minutes que n’importe qui, apparaissait dans la colonne “questionable” (“incertain”).

En conférence d’avant match, Billy Donovan a expliqué qu’il souffrait d’une légère tension au niveau de la hanche, mais sans grande gravité. Des propos relayés par K.C Johnson de NBC Sports Chicago.

“Tous les examens sont relativement clairs. Il souffre d’une gêne et d’une douleur à cet endroit. La question est donc de savoir à quelle vitesse et dans quel délai il pourra s’en remettre.”

Coby White et la vitesse, ça va ensemble. Outre les pas rapides sur le parquet, il s’est révélé un véritable Iron Man pour Chicago cette saison, signant une progression fulgurante. Il est une des raisons pour lesquelles les fans de la franchise ne sont pas tombés dans une dépression profonde.

Le meneur des Taureaux aligne chaque soir 19,5 points, 4,7 rebonds, et 5,2 passes, à 45% au tir dont 39% de loin sur un gros volume. Tous ces éléments sont des records en carrière.

Les Bulls reçoivent les Wizards dans la nuit de samedi à dimanche, et le meneur pourrait déjà faire son retour. Iron Man.

Sources texte : K.C. Johnson, NBC Sports Chicago, CBS Sports