Terrible nouvelle pour RJ Barrett et sa famille. Nathan Barrett, le frère de l’ailier des Raptors, est décédé le 12 mars dernier à tout juste 19 ans.

C’est le genre de nouvelles qu’on aimerait ne jamais avoir à relayer. Selon TMZ, Nathan Barrett, petit frère de RJ, est décédé ce mardi 12 mars à l’âge de 19 ans, entouré de sa famille, de ses amis et des membres de sa communauté religieuse. Les causes de sa disparition n’ont pas été révélées.

Comme son frère et son père, Rowan, Nathan Barrett était basketteur. Meneur de 1m86, il suivait les pas de RJ en évoluant au sein de la prestigieuse Montverde Academy. Un programme qui a notamment vu passer Ben Simmons, D’Angelo Russell, Cade Cunningham et plus récemment Cooper Flagg.

Nathan Barrett avait deux rêves, jouer au basket-ball en université puis en NBA, ou bien devenir pilote de ligne. Des objectifs ambitieux pour un jeune homme qui était décrit par sa famille comme courageux et au fort caractère.

Les Toronto Raptors et la sélection nationale du Canada se sont associés pour délivrer un communiqué au nom de la famille Barrett, dans lequel ils affirment notamment apprécier le support, l’amour et les prières qu’ils reçoivent depuis la tragédie.

RJ Barrett sera, bien sûr, absent des parquets pour une durée indéfinie.

RIP.

Source texte : TMZ