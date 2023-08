Dernière journée de la première phase de poule pour quatre des huit groupes de cette Coupe du Monde. Ce qui veut dire que ce soir on connaitra les huit premières équipes qualifiées pour le second tour, même si on en connait déjà cinq, enfin bref on s’est compris.

Le programme

Tous les matchs sont à suivre en direct sur beIN Sports ou le FIBA Pass

9h30 : Allemagne – Finlande

Allemagne – Finlande 10h : Angola – République dominicaine

Angola – République dominicaine 10h45 : Égypte – Mexique

Égypte – Mexique 11h45 : Liban – France

Liban – France 13h10 : Australie – Japon

Australie – Japon 14h : Philippines – Italie

Philippines – Italie 14h30 : Montenegro – Lituanie

Montenegro – Lituanie 15h30 : Canada – Lettonie

Rappel des classements

Le match à ne pas rater : Canada – Lettonie

Ça peut paraître coquin mais c’est une vérité : ce match entre les Canadiens et les Lettons opposera les deux meilleures équipes du Groupe H, et il opposera deux équipes déjà qualifiées pour le second tour et qui voudront faire un grand pas vers les quarts de finale. Le Canada dégomme absolument tout le monde depuis le début du tournoi, les Lettons ne sont pas des basketteurs mais des archers, et si on sent la bande de Shai Gilgeous-Alexander un peu plus à même de gagner ce match, attention tout de même à ces shooteurs et à leur accents bizarres sur les consonnes. Plus sérieusement on gardera un œil sur ces Canadiens qui se sont imposés en 72h comme l’un des épouvantails de cette Coupe du Monde.

Mais aussi….

Vu comme ça… ça ne vend pas du rêve mais pas mal d’enjeu pour cette cinquième journée de compétition. Dans le Groupe A la République Dominicaine voudra assurer sa première place face à l’Angola, alors que l’Italie devra se rassurer (et se qualifier) face aux hôtes philippins, pas forcément une partie de plaisir. Dans le Groupe D le sort en est jeté, comme pour le groupe des Bleus, et Lituaniens et Montenegrins tenteront de se mettre bien avant la suite, alors que l’Égypte et le Mexique auront pour objectif de gagner un match au mois d’août, c’est déjà pas mal. Dans le Groupe E les Allemands sont tranquilles et les Finlandais tenteront d’en profiter, même si le scénario le plus probable envoie l’Australie taper le Japon et récupérer la deuxième place du Groupe. Un joli programme et, ah oui, si jamais vous aimez souffrir, vous pouvez aussi mater France – Liban à 11h45.