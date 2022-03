Programme NBA : un énorme Bucks – Heat et les grands débuts de James Harden devant le public de Philly, bref dormir n’est pas une option

On est mercredi. Et vous savez qu’en NBA, le mercredi n’est pas vraiment un jour comme un autre. C’est encore plus le cas quand vous avez une superstar qui joue son premier match devant son nouveau public, et un très gros choc de la Conférence Est au menu.

# LE PROGRAMME DU MERCREDI 2 MARS

1h : Magic – Pacers

1h : Cavaliers – Hornets

1h30 : Sixers – Knicks (sur beIN Sports 1)

2h : Pelicans – Kings

2h : Bucks – Heat (sur beIN Sports 4)

2h : Rockets – Jazz

3h : Nuggets – Thunder

4h : Suns – Blazers

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Bucks – Heat (2h) : après les tout premiers pas de James Harden au Wells Fargo Center, on va passer en double screen et même en screen complet puisqu’il y aura déjà +30 pour Philly face aux Knicks, et parce qu’on ne veut surtout pas rater une miette de ce choc de l’Est entre Milwaukee et Miami. Habitués à s’affronter en Playoffs ces dernières années, les Bucks et le Heat voudront envoyer un message à toute la NBA ce soir. D’un côté, les champions en titre auront à cœur de prouver que malgré leur saison régulière pas exceptionnelle, ils peuvent toujours activer le mode rouleau compresseur dans les grands matchs. Côté Heat, on voudra montrer que cette première place au classement de la conférence n’est clairement pas un accident, et par la même occasion prolonger la série de victoires actuelle (quatre de suite). Giannis, Butler, Bam, Jrue, Middleton, Herro, P.J. Tucker… bref ça nous promet un sacré spectacle avec beaucoup beaucoup d’intensité, même si on regrette la nouvelle absence de Kyle Lowry (raisons personnelles).

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

La défense de Cleveland contre l’attaque de Charlotte, bonjour l’opposition de styles dans l’Ohio.

Les grands débuts de James Harden devant son nouveau public de Philly, immanquable !

Pelicans – Kings, l’occasion de voir C.J. McCollum et Domantas Sabonis sous leurs nouvelles couleurs en même temps.

Le tank est de sortie à Houston : dix défaites de suite, 14 en 15 matchs, d’après notre œil d’Hexpert Utah va gagner.

Incroyable mais vrai, les Suns sont sur deux défaites de suite. Une nouveau revers contre Portland et Monty Williams pourrait bien être sur un siège éjectable.

C’est Mercredi Panzani, alors on vous conseille de faire une petite sieste avant pour être en forme toute la nuit car il va se passer des choses sur les parquets NBA. Rendez-vous dès 1h, pour un Magic – Pacers d’anthologie.