Le 6 majeur : pronostiquez les vainqueurs des trophées individuels en mars !

En NBA, au début de chaque mois, les meilleurs joueurs, coachs et rookies sont récompensés au sein des deux conférences qui forment la Grande Ligue.

pour que cela reste fun et ne devienne en aucun cas un problème, prenez garde à ne miser que les sommes que vous pouvez vous permettre de perdre.

Pour ceux qui ont besoin d’un rappel pour le fonctionnement du 6 Majeur, c’est par ICI. En quoi ce jeu consiste ? Comment participer ? Tout est expliqué dans le moindre détail. Maintenant, on enchaîne et on sort les nez fins ! Voici les pronos de la maison.

Joueurs du mois de février

Conférence Est : Kevin Durant (8,00) : on tente un coup de poker parce qu’on est joueur. Kevin Durant, blessé depuis la mi-janvier, est sur le point de revenir et il pourrait bien faire très mal sur ce mois de mars. Avant son bobo au genou, il évoluait à un niveau de MVP et connaissant le bonhomme, y’a moyen qu’il reparte rapidement sur les mêmes bases pour porter les Nets vers la win. Avec une cote à 8,00, ça peut représenter le bon plan.

Conférence Ouest : Ja Morant (12,00) : cote encore plus grosse, et encore plus tentante quand on voit les dingueries que réalise Ja Morant en ce moment. S’il reste sur sa lancée et que les Grizzlies terminent fort la saison régulière, ce qui est tout à fait possible vu leur calendrier assez facile, le phénomène de Memphis pourrait bien repartir avec le petit trophée de joueur du mois à l’Ouest.

Rookies du mois de février

Conférence Est : Cade Cunningham (4,00) : si Evan Mobley reste favori pour le titre de Rookie de l’Année, Cade Cunningham n’a pas dit son dernier mot et il voudra marquer les esprits lors des dernières semaines de la saison régulière. La pépite des Pistons reste actuellement sur cinq matchs à au moins 17 points inscrits et il n’y a pas de raison que ça s’arrête.

Conférence Ouest : Jalen Green (3,50) : on pourrait choisir la voie de la facilité et miser une nouvelle fois sur Josh Giddey, mais la NBA voudra peut-être varier un peu les plaisirs pour le mois de mars et Jalen Green pourrait bien en profiter. Il a atteint la barre des 20 points dans trois des quatre derniers matchs de Houston, ce qui montre que le numéro 2 de la Draft 2021 monte en puissance. Y’a peut-être un coup à jouer.

Coachs du mois de février

Conférence Est : Erik Spoelstra (8,00) : le Heat est premier de la Conférence Est, le Heat est sur quatre victoires de suite, le collectif tourne parfaitement, et tout ça c’est notamment grâce à Erik Spoelstra. Miami est trop solide actuellement et les Floridiens seront difficiles à aller chercher en mars avec un Bam Adebayo en pleine forme et un Jimmy Butler toujours aussi solide.

Conférence Ouest : Taylor Jenkins (5,00) : comme mentionné dans le petit paragraphe sur Ja Morant, les Grizzlies ont un calendrier cadeau pour le mois de mars. Seuls les Blazers ont un programme plus facile que Memphis pour la dernière vingtaine de matchs en cette saison 2021-22. Les hommes de Jenkins pourraient donc cartonner et même prendre la deuxième place de l’Ouest aux Warriors.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous en avril 2022 chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

