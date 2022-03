Evan Mobley explique pourquoi il est déjà un monstre en défense : s’il ne finit pas sa carrière avec au moins un DPOY, c’est qu’il y a un souci

Cette saison, Evan Mobley ne cesse de nous impressionner avec ses capacités défensives déjà impressionnantes. Interrogé par Bleacher Report sur sa défense, le rookie a expliqué quels étaient les principes lui permettant d’être un monstre de ce côté-là du terrain.

En draftant Evan Mobley cet été, les Cavs savaient qu’il récupérait un joueur au potentiel offensif à déterminer, mais déjà un très bon défenseur. Cependant, il y a fort à parier qu’ils ne s’attendaient pas à ce qu’il soit aussi bon aussi vite puisque aujourd’hui, le rookie est déjà une référence de la NBA. Niveau stats globales, le numéro 3 de la Draft 2021 tourne à 14,8 points, 8,2 rebonds, 2,6 assists, 0,8 interception et 1,7 contre en 34,1 minutes de temps de jeu. Disposant d’une envergure impressionnante (2m23) mais surtout d’une mobilité assez exceptionnelle pour sa taille (2m13), Evan s’illustre aussi à travers son intelligence et sa compréhension du jeu bien au-dessus de la moyenne, surtout pour un rookie. Il a justement été interrogé par Bleacher Report sur ces aspects-là de son jeu et ce qui saute tout de suite aux yeux, c’est l’aspect humble du favori au titre de Rookie de l’Année, qui a bien la tête sur les épaules.

Dans la vidéo, le natif de Californie revient sur sa capacité de dissuasion proche du cercle. Cette année, Mobley conteste 17 tirs par match, ce qui le classe huitième de la NBA dans cet exercice. Plus précisément, en moyenne, le jeunot défend 9,6 tentatives à moins de trois mètres du cercle chaque soir. C’est ce qu’on appelle un pilier défensif. La conséquence de cette implication, c’est que lorsque son adversaire direct tente un tir dans ce secteur, son pourcentage de réussite chute à 45,6%, ce qui est le deuxième taux le plus faible de la Ligue en sachant que la moyenne NBA est à 57,3%. Non seulement ça conteste beaucoup de tirs, mais ça conteste surtout très bien grâce à ses longs segments et son intelligence de placement. Ajoutez à cela que le rookie est dans le Top 25 de la Ligue en ce qui concerne les pertes de balles forcées (deux par match en moyenne) et vous obtenez un défenseur élite dans le secteur intérieur.

« Cette statistique montre clairement la valeur de ma présence défensive, parce que souvent, je force des pertes de balle, mais je n’obtiens pas nécessairement l’interception. J’ai l’impression de le faire souvent, ainsi que de modifier des tirs qui ne sont pas nécessairement des contres. Mais le fait que je sois là et que je modifie le tir affecte vraiment le jeu d’une manière qu’une feuille de statistiques normale ne montrerait pas. »

Evan Mobley est excellent quand il s’agit de défendre proche du cercle, mais ce qui le rend si particulier, c’est qu’il est également très bon lorsqu’il faut défendre dans le périmètre, et sur les tireurs de loin notamment. On parlait plus haut de ses capacités physiques hors normes lorsqu’on évoquait sa longueur de bras, et on a également mentionné la mobilité extraordinaire (rotation des hanches, footwork et réactivité latérale) de l’intérieur. Grâce à celle-ci, Evan Mobile est capable de dissuader les tirs longue distance en se déplaçant rapidement sur le terrain, tout en ayant la possibilité de suivre des joueurs plus petits que lui. Dans la vidéo, la pépite des Cavs partage sa manière de réfléchir lorsqu’il défend à l’extérieur de la raquette :

« En général, je sors mon bras et je l’utilise comme un bâton de mesure pour évaluer la distance à laquelle je suis. Et si je peux presque les toucher [ses adversaires, ndlr.], j’ai l’impression que s’ils tirent maintenant, je pourrais probablement bien contester. Et puis aussi, s’ils veulent pénétrer, je peux réagir à temps avec l’espace que j’ai pour rester devant mon homme et le contenir. »

Le dernier point qui fait déjà d’Evan Mobley l’un des meilleurs défenseurs de la NBA, c’est qu’il comprend le jeu et qu’il sait s’ajuster en fonction des coéquipiers qui l’entourent. En effet, cette année, les Cavaliers alignent en même temps trois joueurs mesurant plus de 2m13 : Lauri Markkanen, Mobley et Jarrett Allen. Dans ce lineup, le rookie s’est souvent permis de sortir plus loin afin d’orienter son adversaire sur un de ses coéquipiers derrière lui, pour pouvoir ensuite contester le tir en second rideau.

Evan Mobley n’a toujours pas terminé sa saison rookie et il est pourtant déjà considéré comme l’un des meilleurs défenseurs de la Ligue. Encore un peu frêle mais doté d’un potentiel monstrueux, l’avenir du garçon s’annonce radieux. S’il ne finit pas sa carrière avec au moins un titre de Défenseur de l’année, on ne comprend plus rien. En attendant, il y a un titre de ROY à aller chercher et pourquoi pas une All-Defensive Team, tout semble possible avec lui.

Source texte : Bleacher Report