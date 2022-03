Scottie Barnes est un véritable T-Rex depuis le All-Star Break : pas si vite, la course au ROY est loin d’être terminée

Depuis le All-Star Break, Scottie Barnes est en très grande forme et permet à ses Raptors de décrocher de belles victoires. Si le jeune dinosaure conserve cette dynamique, il pourrait pourquoi pas aller concurrencer Evan Mobley pour le titre de Rookie de l’Année.

Vous vous souvenez quand on se moquait de Scottie Barnes durant le All-Star Weekend pour ses ratés en mode Shaqtin ? Et bah le garçon s’est énervé et a décidé de fermer des bouches. Depuis la reprise de la compétition la semaine dernière, Scottie Barnes c’est quatre matchs pour 20 points, 8,8 rebonds, 2,3 assists, 2 interceptions à 72% au tir, 33 % de loin et 87,5% aux lancers. Peut-être un peu vexé par les moqueries, le jeune dino a depuis revêtu le costume T-Rex pour venir en aide à son équipe. Avec Fred VanVleet et OG Anunoby qui ratent des matchs et un Pascal Siakam en dedans depuis quelques rencontres – 12 points, 6 rebonds et 4,8 assists à 29% au tir et à 11,1% de loin depuis le All-Star Break – il fallait bien que quelqu’un reprenne le flambeau, ce qu’a fait à merveille l’ami Scottie en se permettant même de réaliser une performance jamais vue chez un rookie. Lundi soir, alors que les Raptors se rendaient chez les Nets, le joueur de première année a compilé 28 points à 12/14 au tir, 16 rebonds, 4 assists et 5 interceptions, le tout en passant 3 fois la serpillière et en conduisant le bus de retour. Bref, il était partout. C’est un match historique puisque jamais un rookie n’avait aligné de telles statistiques en ayant une réussite au tir à 85%. Il fallait bien ça pour l’emporter contre les redoutables Nets de Cam Thomas ! Bref, Scottie Barnes a parfaitement profité des opportunités devant lui et cela nous permet de nous rendre compte un peu plus du phénoménal talent du gamin.

Scottie Barnes is the 5th rookie to have 25 points, 15 rebounds & 5 steals in a game. He joins Shaq (1993), Ron Harper (1987), Ron Lee (1977) & John Drew (1974) pic.twitter.com/ZDEO3nSlX8 — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) March 1, 2022

Depuis le début de la saison 2021-22, le nom de Scottie Barnes revient souvent dans la discussion du Rookie de l’Année. Alors qu’Evan Mobley semble avoir les commandes pour l’instant, le jeunot de Toronto n’est pas très loin derrière, en compagnie de Cade Cunningham notamment. Et s’il continue sur cette dynamique jusqu’à la mi-avril, le Raptor pourrait bien faire de la concurrence au pivot des Cavaliers, voire même le dépasser dans les derniers instants de la course. On n’en est pas là, mais la NBA nous réserve toujours des surprises alors on préfère s’attendre à tout. Cette saison, l’ailier sélectionné en quatrième position de la Draft 2021 insuffle en tout cas énormément d’énergie à ses coéquipiers. En 53 matchs, tout en tant de titulaire, Barnes tourne à 14,8 points, 7,5 rebonds, 3,3 passes et 1,1 interception à 48,9% au tir et 31,3% du parking. Dès le début de la saison, l’ami Scottie a su se montrer efficace et a obtenu la confiance de Nick Nurse, son coach, pour que certains systèmes soient dessinés pour lui. Vous ajoutez à ça une saison séduisante sur le plan collectif et vous obtenez une très belle campagne rookie pour l’ancien de Florida State. Les Raptors sont aujourd’hui septièmes de la Conférence Est (bilan de 34 victoires – 27 défaites) et ont leurs chances pour se qualifier en Playoffs.

Scottie Barnes est en très grande forme en ce moment et cela pourrait lui permettre de revenir dans la course du ROY. Ça tombe bien, courir, il sait faire, et même très bien. Il reste une vingtaine de matchs à jouer pour les Raptors cette saison et l’ami Scottie peut encore nous réserver de belles surprises.