Rookie et dans une All-Defensive Team : Evan Mobley peut-il devenir le premier joueur depuis Tim Duncan à réaliser l’exploit ?

Aux yeux de beaucoup de monde, il est aujourd’hui le favori pour repartir avec le trophée de Rookie de l’Année. Ce « il », c’est la pépite des Cavaliers Evan Mobley, qui impressionne notamment par son superbe rendement défensif. De là à se faire une place dans l’une des deux NBA All-Defensive Teams de la saison ? Pas impossible, et ce serait une première depuis… 1998.

On a parlé du garçon en profondeur lors de l’Apéro spécial Défenseur de l’Année sorti hier. Evan Mobley, 20 ans à peine, fait déjà partie de ces joueurs qui sont très relous en défense alors qu’il n’a qu’une trentaine de matchs NBA dans les jambes. Habituellement, quand on découvre la Grande Ligue, c’est assez difficile d’avoir un impact défensif significatif. Tout va plus vite, les adversaires sont plus athlétiques, et la maturation physique n’est souvent pas encore atteinte. On le voit d’ailleurs avec Mobley, il va clairement devoir passer des heures à la salle de muscu pour peser encore plus. Mais alors ce qu’il est en train de montrer jusqu’ici, c’est du lourd. Sélectionné en numéro 3 de la Draft NBA 2021 à cause notamment de sa polyvalence, Evan fait déjà étalage de ses immenses qualités. Déjà, y’a les stats qui parlent pour lui car le gamin tourne à presque 2 contres et 1 interception par match, mais c’est surtout visuellement qu’il impressionne. On l’avait déjà mentionné en tout début de saison dans un papier spécial Mobley : non seulement il peut protéger le cercle mais il a en plus cette qualité rare de pouvoir switcher sur des arrières et défendre efficacement en un-contre-un. Vous ajoutez à ça une vraie intelligence de jeu et une capacité à venir en aide au bon moment et vous obtenez un profil défensif ultra complet. Aux côtés du pivot Jarrett Allen, Mobley aide les Cavaliers à être sur le… podium de la NBA à l’efficacité défensive (103,5 points encaissés sur 100 possessions), et donc à gagner des matchs (bilan de 19 victoires pour 13 défaites). Bref, le jeune homme a déjà pas mal d’arguments et on peut légitimement se demander s’il peut intégrer l’une des deux All-Defensive Teams de la saison au moment de faire les comptes.

Une question légitime pour un exploit très rare dans l’histoire récente de la NBA. La dernière fois qu’un rookie a intégré l’une des deux meilleures équipes défensives de la saison, c’était en 1998 et il se nommait Tim Duncan. On ne sait pas si vous connaissez mais on parle du meilleur ailier-fort de l’histoire de la NBA, qui a totalisé 15 nominations dans l’une des deux All-Defensive Teams de la saison (record all-time s’il vous plaît), dont huit dans la première. Et juste pour info, au terme de sa campagne rookie, Duncan fut également nommé dans la All-NBA First Team, au calme. Evan Mobley n’en est pas là hein mais faut pas oublier non plus que Timmy est arrivé dans la Grande Ligue à 21 ans et après un cursus universitaire complet du côté de Wake Forest (seulement une année NCAA pour Mobley). Ça sert quand même un peu pour être NBA Ready from Day 1. Avant Duncan, d’autres légendes ont réussi à faire partie de l’une des deux meilleures équipes défensives de la saison en tant que rookie. Parmi eux, on a notamment David Robinson en 1990 (All-Defensive Second Team), Hakeem Olajuwon en 1985 (All-Defensive Second Team), Kareem Abdul-Jabbar en 1970 (All-Defensive Second Team) ou encore Bobby Jones, qui possède un parcours plutôt atypique par rapport aux autres. Sélectionné en cinquième position de la Draft NBA 1974 par Houston, il a commencé sa carrière en ABA du côté de Denver. En tant que rookie, il a été nommé dans la meilleure équipe défensive de la ligue. Jones est ensuite arrivé en NBA quand les Nuggets ont rejoint cette dernière suite à la fusion de 1976, et dès 1977 il a pris place dans la NBA All-Defensive First Team.

Evan Mobley peut-il entrer dans ce cercle très prestigieux à la fin de la saison 2021-22 ? S’il continue sur sa dynamique et qu’il devient encore plus dominant, et que dans le même temps les Cavaliers restent une vraie forteresse, pourquoi pas. Mais on le sait, en NBA, la concurrence est rude dès qu’on parle de récompenses. Rudy Gobert, Draymond Green, Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid, Myles Turner… bref y’a un peu de monde rien que chez les intérieurs. Donc clairement, c’est pas gagné. Et puis récompenser un rookie avant d’autres joueurs qui sont là depuis bien plus longtemps, ce n’est pas toujours ce que préfèrent les votants. Au final, qu’Evan Mobley soit nommé ou pas, on a déjà un aperçu très très sérieux de ce qu’il est capable de faire et à un moment donné dans sa carrière – sauf catastrophe – il fera partie des NBA All-Defensive Teams, voire même des favoris pour le DPOY année après année. Les qualités du bonhommes sont trop évidentes, le potentiel est trop impressionnant pour que ce ne soit pas le cas.

Actuellement dans le protocole COVID, Evan Mobley voudra reprendre là où il s’est arrêté. Il n’a pas joué depuis le 13 décembre alors vivement qu’il revienne sur les parquets, même si les attaquants adverses ne sont sans doute pas d’accord avec cette phrase.