Allez, café – le replay : bilan d’une semaine de votes pour les NBA Awards !

Vous n’avez pas pu prendre le café avec nous hier avant la belle nuit de matchs ? Pas de problème, le replay est là. Bah oui, c’est quasiment Noël alors on n’allait quand même pas vous laisser tout seul.

Si vous voulez prendre le café et discuter NBA entre drogués de la balle orange, c’est par ici !

Au menu du Allez, café d’hier soir ? Comme d’hab, un petit retour sur l’actu récente et comme vous pouvez l’imaginer, ça va parler un peu « health & safety protocols ». Malheureusement, c’est un peu inévitable en ce moment mais ce n’est pas pour autant qu’il faut se focaliser dessus. Du coup, on a également parlé du Staples Center qui est sur le point de changer de nom (bon, on l’avoue, ça aussi c’est un peu triste), mais on a surtout fait le bilan de la semaine concernant les votes pour les NBA Awards. Après six apéros consécutifs sur la course aux trophées individuels, c’est l’heure de faire les comptes. Et pour finir ? Rien de mieux qu’un quiz spécial Noël x NBA.

Allez, café, deux mots que vous connaissez désormais par cœur et qui seront peut-être un jour une marque déposée. Et vous savez quoi ? Vous pourrez alors vous la raconter en hurlant à qui veut l’entendre que vous étiez là, dès le début.