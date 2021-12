Le point COVID du réveillon : Karl-Anthony Towns et Bradley Beal dans le protocole, des périodes d’isolement plus courtes à venir ?

Noël est presque là, mais ce n’est pas pour autant que le COVID prend des vacances. Deux grands noms supplémentaires viennent d’entrer dans le protocole sanitaire de la NBA, un protocole qui pourrait prochainement se raccourcir pour permettre aux joueurs de revenir plus vite.

Karl-Anthony Towns et Bradley Beal dans le protocole sanitaire

Vous connaissez le refrain à présent. Protocole sanitaire, dix jours, tout ça tout ça. C’est donc désormais au tour de Karl-Anthony Towns de rentrer dans le protocole COVID de la NBA. La star des Wolves, qui en a déjà bien bavé avec ce maudit virus (KAT a été positif en janvier 2021 et a perdu plusieurs membres de sa famille, dont sa mère), rejoint notamment son coéquipier Anthony Edwards sur la touche. Au total, les Wolves possèdent aujourd’hui sept joueurs dans les health & safety protocols, pas top pour passer les fêtes de fin d’année au chaud même si les Loups ne sont évidemment pas les seuls à être touchés par ce phénomène. Du côté de Washington, il n’y a que deux absents à notre connaissance à l’heure de ces lignes, mais pas n’importe qui puisque Bradley Beal vient de rejoindre Kentavious Caldwell-Pope dans le protocole COVID selon ESPN. Comme KAT, le franchise player des Wizards n’a pas joué cette nuit lors de la victoire des Sorciers sur le parquet des Knicks. Il faudra probablement attendre 2022 avant de le revoir. Pour rappel, Bealou n’avait pas participé aux Jeux Olympiques de Tokyo après un test positif.

Minnesota’s Karl Anthony-Towns has entered the league’s health and safety protocols …. and the exasperation couldn’t be more understandable. https://t.co/EGaQw1xt4L — Marc Stein (@TheSteinLine) December 23, 2021

Des périodes d’isolement plus courtes à venir ?

On se posait la question il y a quelques jours dans un dossier spécial COVID : quels ajustements peut réaliser la NBA pour moins pénaliser les équipes ? On a un début de réponse. Alors que la Ligue a déjà facilité les possibilités de recrutement pour les équipes fortement touchées par le COVID, elle envisage désormais – en collaboration avec l’association des joueurs – de réduire les périodes d’isolement pour les joueurs testés positifs, des périodes qui durent dix jours à l’heure actuelle. D’après ESPN, on serait même tout proche d’un accord entre la NBA et NBPA, avec des périodes de quarantaine pouvant être raccourcis à six jours pour les joueurs asymptomatiques. Bien entendu, tout cela est basé sur les consignes des experts de santé et sur les tests réalisés au cas par cas. Dernière petite info à avoir en tête et qui nous vient de Shams Charania de The Athletic, la Ligue demande à chacune de ses franchises d’organiser un rendez-vous avant le passage à la nouvelle année pour permettre aux joueurs (et membres du staff) éligibles et à leurs familles de recevoir leur dose de rappel, qui est cruciale dans la lutte contre le variant Omicron.

In light of rising COVID-19 cases, all NBA teams were informed that they are required to host a booster shot event by Dec. 31 in which booster doses are made available for eligible players, staff and their families. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 24, 2021

Maintenant que vous connaissez les dernières infos COVID, on tient quand même à vous souhaiter un Joyeux Noël malgré le climat sanitaire actuel. Prenez évidemment les mesures nécessaires, mais n’oubliez pas de profiter avec la familia.

Source texte : Marc Stein, ESPN, The Athletic