NBA Top 10 du jour : Tyrese Maxey qui dédicace son dunk à son papa au premier rang, beaucoup trop choupi tout ça

On ne change pas une équipe qui gagne et on termine cette fournée nocturne avec le NBA Top 10 du jour, lors duquel un petit bonhomme a dédicacé son tomar à son papounet. Beaucoup trop mim’s, beaucoup trop choupi.

BING BONG, Jericho Sims ! Par pitié arrêtez avec ce bing bong, ou alors attendez que les Knicks gagnent à nouveau des matchs.

Tyrese Maxey qui envoie Matisse Tybulle au alley-oop, beaucoup trop sexy tout ça.

Kemba Walker a montré à Neto c’est qui Raoul.

Tyrese Maxey qui tomar et qui dédicace le tout à son papa au premier rang, beaucoup trop choupi tout ça.

Spencer Dinwiddie pour Daniel Gafford au dessus du trafic, si on peut appeler ça du trafic.

On pourrait s’extasier sur ce genre de tir si seulement Stephen Curry n’en avait pas réussi une demi-douzaine cette nuit.

Jalen McDaniels à la finition d’un beau mouvement collectif des Hornets, ça mange pas de pain de bon matin.

Jusqu’à ses 40 berges Jeff Green continuera de monter au alley-oop, et on ne peut pas en dire autant de la personne qui écrit cette phrase.

Miles Bridges s’est offert un petit Cancar pour le digestif, pourquoi pas.

Jordan Clarkson est monté sur la défense de l’équipe dont on ne doit pas prononcer le nom.