Draft NBA 2021 : Evan Mobley, le profil complet ! Apéro TrashTalk

Alors que les Finales sont au cœur de l’actu, on n’oublie pas non plus que la Draft 2021 approche et du coup, on a décidé de faire le tour des principaux rookies qui vont animer (normalement) la prochaine cuvée. Après Cade Cunningham hier, on se penche sur le cas d’Evan Mobley, l’intérieur de USC.

On parlait de ball handler hier avec Cade Cunningham, on part sur un beau morceau dans la raquette aujourd’hui. 2m13, 98 kilos, un athlète mais surtout un joueur capable de briller des deux côtés du parquet, bienvenue Evan Mobley ! Le pivot de USC a montré un potentiel hyper excitant, de belles promesses qui pourraient se voir dès sa première année avec les grands. Une grosse polyvalence, surtout défensive, une envergure de dingue, un potentiel offensif intriguant et un joueur qui devrait rapidement faire parler de lui dans la Ligue. Quel plafond ? Dur à dire mais les comparaisons avec un certain Anthony Davis ne devraient pas faire baisser la hype. S’il faut trouver un petit point noir, il est probablement du côté de son physique puisqu’il est un peu frêle pour les futures batailles dans la raquette. Pas le défaut le plus dramatique mais il faudra sans doute aller un peu à la salle pour soulever de la fonte. Attendu dans les cinq premières places, il est souvent envoyé du côté de Houston ou Cleveland par les Mock Drafts. On ne serait pas non plus surpris que Toronto scrute de près son profil vu les problèmes dans la raquette ces derniers mois. La course au Evan Mobley est lancée !

Vous connaissez le principe, on se pose tranquille pour analyser un petit jeunot et on attend vos commentaires sur les projections abordées. En attendant, on se donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo profil de la Draft 2021.