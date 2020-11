Draft NBA 2020 : LaMelo Ball, le profil complet ! Apéro TrashTalk

La Draft 2020 ayant lieu le 18 novembre prochain, il est important de savoir qui sont les plus gros cracks de cette cuvée. Ainsi, chaque jour, retrouvez un profil vidéo en détail sur la chaîne YouTube de TrashTalk. Comme ça vous pourrez briller en société, en répétant ce qu’on dit que vous aimez bien. Aujourd’hui ? LaMelo Ball.

Le nom vous dit quelque chose ? Normal. Le prénom pas tout à fait ? Ca ne saurait tarder. Parti faire ses gammes dans l’ambitieux championnat australien plutôt que suivre un enseignement universitaire dans l’une des prestigieuses écoles qui lui faisaient du pied, LaMelo se pointera donc en NBA dans quelques semaines sans connaître son alphabet mais avec déjà un an de basket pro dans les pattes. Y’a du show-time plein les mains, une attirance non-feinte pour le cercle, un premier pas dévastateur et un physique de freak rompu à combattre dans les airs, et il y a surtout cette hype accrochée à son blase, qui fait automatiquement de lui l’un des visages que l’on suivra avec attention dès la reprise, que ce soit avec les Wolves, les Warriors, les Bulls, les Pistons ou même en direct de l’asile qu’il aura rejoint début 2021 après un premier burn-out. Allez, envoyez le profil !

Bonne émission à toutes et à tous, et n’hésitez pas à nous donner votre avis sur les projections abordées ! Demain, on se retrouve dans une nouvelle vidéo profil de la Draft 2020.