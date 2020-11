LaMarcus Aldridge chez les Warriors en échange du pick 2 ? Rumeur capillotractée du jour bonjour, on va plutôt passer à la suite

Dans la famille des rumeurs qui inondent la toile depuis quelques jours, on demande l’une des plus farfelues : LaMarcus Aldridge + le onzième pick des Spurs en échange du deuxième pick des Warriors. Les Texans et l’alcool, ça ne semble pas être qu’un mythe.

Lors de la Draft 2020, dans tout juste une semaine maintenant, on sait que tout la planète basket ouvrira bien les oreilles et priera pour que tonton Adam Silver n’ait pas de bug de box Internet, notamment au moment d’annoncer le choix des Warriors qui possèdent le deuxième pick. Du coup, en attendant le 18 novembre, les rumeurs s’enchaînent sur les possibilités qui pourraient s’offrir aux Guerriers de la Baie. La dernière en date que l’on a vu grandir sur les réseaux sociaux ces dernières heures ? Les Warriors pourraient lâcher leur pick 2 pour obtenir LaMarcus Aldridge et le pick 11 des Spurs. Et on préfère vous arrêtez tout de suite, on imagine cette rumeur aussi crédible que la fausse barbe de ton daron quand il essaye de faire croire aux petits cousins qu’il est le père Noël le soir du réveillon. Certes le numéro 12 des Texans, sept fois All-Star, est un sacré bon joueur de basket et a une expérience du haut niveau qui ne ferait pas de mal à beaucoup de franchises NBA. En plus, on a suffisamment répété que le manque des hommes de Steve Kerr pour la saison prochaine semble se situer dans la raquette, et donc on comprend que le vétéran de 2,11m, qui pourrait quitter San Antonio, puisse être imaginé comme une possibilité. Mais honnêtement le monde tremblerait sacrément fort si Bob Myers lâchait son pick 2 de draft pour un joueur de 35 ans sur le déclin, et qui demande encore 24 millions de dollars la saison prochaine. Comme le rappelle Zach Lowe dans son podcast The Lowe Post, cette rumeur semble bien tirée par les cheveux :

« De toute évidence, il faudrait faire sortir un salaire. Les Warriors ne devraient pas faire ça. Vous n’échangez pas le choix n°2 contre LaMarcus Aldridge, et je m’en fiche si vous obtenez le n°11. »

Niveau cap space, pour absorber le salaire de LMA, il faudrait se séparer d’Andrew Wiggins ou de Draymond Green. Autrement dit, LaMarcus patientera, car les Warriors qui jouent le titre 2021 ont sans aucun doute des coups beaucoup plus intéressants à jouer avec leur deuxième choix. Mais alors, que vont faire les hommes de San Francisco ? C’est la question qui rythme les journées des membres de la DubNation en ce moment. Et leur franchise ne donne pas beaucoup d’indices, ou plutôt en donne tellement qu’il est difficile pour les fans de savoir où donner de la tête. En annonçant qu’ils aiment à peu près la moitié des gros prospects de la cuvée 2020, difficile de savoir s’ils prendront leur deuxième choix, et vers qui ils se tourneront même si les dernières rumeurs laissent penser que James Wiseman est le mieux placé pour les rejoindre. On pourrait penser aussi que le choix des Wolves pourrait bien changer les plans de Bob Myers, et qu’un LaMelo Ball ou un Anthony Edwards qui glisserait entre les griffes de Minny pourrait être une belle monnaie d’échange pour les Californiens. Enfin, coté GS, on peut aussi marchander ce second pick en rajoutant des pièces comme Wiggins afin de faire all-in sur un All-Star qui pourrait être disponible (coucou Bradley Beal).

Pas de doute, Golden State est actuellement dans le rôle du chercheur de pierres précieuses qui aurait trouvé un joli caillou, brillant actuellement dans les yeux de tous les concurrents qui semblent prêts à proposer des beaux échanges. Peu importe si c’est du toc, l’important c’est de faire croire aux autres que c’est une pierre rare et d’en retirer le meilleur.

Source Texte : Zach Lowe – The Lowe Post