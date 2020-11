Draft NBA 2020 : James Wiseman, le profil complet ! Apéro TrashTalk

La Draft 2020 ayant lieu le 18 novembre prochain, il est important de savoir qui sont les plus gros cracks de cette cuvée. Ainsi, chaque jour, retrouvez un profil vidéo en détail sur la chaîne YouTube de TrashTalk. Comme ça vous pourrez briller en société, en répétant ce qu’on dit que vous aimez bien. Aujourd’hui ? James Wiseman.

On enchaîne avec un jeune homme considéré par la plupart des observateurs comme le pivot le plus doué de sa génération. Quasiment pas de référence l’année dernière à cause d’une suspension due à de la moula touchée du fait de son lien étroit avec Penny Hardaway, mais une saison blanche qui n’a pas fait baisser Wiseman dans les projections. Quel est son plafond ? Est-ce que les Warriors vont bien vouloir lui faire de la place ? C’est quoi Wiseman en fait ? C’est David Robinson ou c’est Hasheem Thabeet ? On s’est donc posé en écran splité-covidé pour parler de l’un des gros points d’interrogations de cette Draft, en attendant de le voir enfiler dans six jours la casquette des « insérer une franchise de votre choix ».

Bonne émission à toutes et à tous, et n’hésitez pas à nous donner votre avis sur les projections abordées ! Demain, on se retrouve dans une nouvelle vidéo profil de la Draft 2020.