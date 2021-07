LeBron James souhaite terminer sa carrière aux Lakers : encore quelques bijoux à aller chercher, et le King pourra ranger les sneakers

Bien qu’on pourrait penser le contraire vu sa forme physique, à 36 ans, LeBron James est plus proche de la fin que du début de sa carrière. Mais le joueur des Lakers pourrait-il de nouveau changer d’équipe avant de ranger les sneakers…? Pour le King, la réponse est claire : c’est sous le maillot pourpre et or qu’il aimerait partir.

Quitter Los Angeles ? Ce n’est pas dans les plans du nouveau numéro 6 des Lakers. Une information pas si surprenante après la signature d’une extension de deux ans de son contrat l’été dernier. Sportivement, il faut dire que pour un compétiteur comme LeBron, qui « chasse le fantôme qui a joué à Chicago », la franchise californienne est le bon endroit. Avec Anthony Davis, sous contrat jusqu’en 2023-2024, le King sait qu’il a LA pièce principale pour aller au bout une nouvelle fois, comme ils l’ont très bien fait la saison dernière. Malgré certains doutes des observateurs après l’élimination au premier tour face aux champions de l’Ouest que sont les Suns (oui, cette phrase existe), le GM des Lakers, Rob Pelinka, a déjà montré qu’il donnerait le maximum pour avoir le meilleur effectif autour de ses deux stars. Rester à L.A d’accord, mais pour combien de temps ? Qu’en pense sa famille ? Tant de questions auxquelles LeBron a répondu dans le Smartless Podcast :

« J’espère vraiment terminer ma carrière avec les Lakers. Peu importe le nombre d’années. Quatre, cinq, six, sept… J’espère pouvoir continuer à jouer. J’adore Los Angeles, ma famille également. Faire partie d’une franchise historique comme les Lakers est quelque chose que je n’aurais jamais cru être possible, c’est comme être acteur dans Space Jam. »

Pourtant, LeBron James l’a dit et répété à de multiples reprises : un de ses derniers objectifs serait de jouer dans la même équipe que son fils en NBA. Bronny, son fils aîné de 16 ans, pourrait (et devrait) être drafté en 2024. Sera-t-il choisi par les Lakers ? Rien n’est moins sûr. Et pourquoi pas un scénario dans lequel il serait choisi par les Cleveland Cavaliers…? Imaginez juste quelques secondes… Comme en 2003, il se pourrait que le hasard fasse bien les choses (emoji yeux). On le sait, la légende vivante de l’Ohio adore les belles histoires, LeBron est un as du storytelling. Aime-t-il plus Los Angeles que le récit de sa carrière où il rejoint son fils, peu importe où il est drafté ? Ça reste à voir. La superstar est sous contrat jusqu’en 2023 avec les Lakers, soit jusqu’à ses 38 ans. Après qu’il ait disputé ses 65èmes Finales NBA, le King aura donc encore un an à tenir avant l’arrivée de son fils. Resignera-t-il un dernier contrat de plusieurs années avec les Lakers en prenant le risque de ne pas jouer avec Bronny ? Mystère, mystère.

Malgré cette déclaration, il est encore bien trop tôt pour savoir si, oui ou non, LeBron James terminera sa carrière dans la franchise de Kobe Bryant. Que ce soit ses annonces par le passé, son envie de jouer avec son fils, voire la possibilité d’un nouveau challenge, sait-on jamais, il est difficile de prédire l’avenir du Chosen One.

Source texte : Bleacher Report