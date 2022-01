Le pari NBA du jour, spécial 5 majeur boosté : 20, 25 ou 35 points minimum, qui va enflammer la feuille de stats ce soir ?

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce lundi 10 janvier, c’est un joli petit programme que nous offre la NBA avec sept matchs au menu. Cela offre de nombreuses opportunités pour se faire plaisir avec un petit pari, et aujourd’hui on a décidé de vous proposer cinq cotes boostées histoire de varier les plaisirs tout en augmentant encore plus vos gains en cas de pari gagnant.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

Voici le 5 majeur de cotes boostées de ce lundi :

L’analyse fine !

Minimum 20 points : Mike Conley contre les Pistons (3,75 au lieu de 3,10) : la cote est plutôt intéressante mais Mike Conley n’est pas dans la forme de sa vie en attaque. Sur les six derniers matchs, il n’a atteint la vingtaine de points qu’à une seule reprise (13,3 points de moyenne à 38,4% au tir dont seulement 34,4% de loin sur la période) et puis le Jazz risque bien d’exploser les Pistons cette nuit, limitant ainsi les minutes de Mike.

Minimum 20 points : Saadiq Bey contre le Jazz (2,60 au lieu de 2,15) : dans le même match, y’a peut-être un coup à jouer sur Saadiq Bey. Si le sophomore est retombé de son nuage lors de ses dernières sorties (10 points de moyenne sur les trois derniers matchs), il restait quand même sur huit perfs à 20 pions en neuf matchs entre le 16 décembre et le 3 janvier, des perfs coïncidant notamment avec l’absence de Jerami Grant. Quel visage va-t-il nous proposer face à une équipe d’Utah privée de son DPOY Rudy Gobert ?

Minimum 25 points : Jaylen Brown contre les Pacers (2,40 au lieu de 2,00) : ça ne tourne pas très rond à Boston en ce moment mais Jaylen Brown fait ses stats. Depuis un mois et sur un total de 13 matchs, Brown tourne à quasiment 27 points de moyenne, avec sept perfs à minimum 25 unités dans le lot. Contre des Pacers qui ne possèdent que la 21e défense NBA, y’a pas de raison pour qu’il ne score pas cette nuit.

Minimum 20 points : Miles Bridges contre les Bucks (2,60 au lieu de 2,15) : Miles Bridges et les Hornets retrouvent les Bucks, seulement deux jours après leur dernière confrontation. Samedi, Bridges a terminé avec 21 points au compteur, peut-il refaire le coup face à la bande à Giannis Antetokounmpo ce soir ? On sent que les champions en titre vont revenir revanchards après leur défaite à Charlotte, alors on ne miserait pas notre maison dessus.

Minimum 35 points : Joel Embiid contre les Rockets (3,30 au lieu de 2,75) : on termine avec Joel Embiid. 35 points sur les Rockets, c’est évidemment faisable vu le niveau actuel du pivot des Sixers et la faible capacité de Houston à stopper des mecs de son calibre dans la raquette. Hier, les Rockets ont accordé 40 pions à Karl-Anthony Towns. Qu’est-ce que ça va être contre Embiid, qui tourne à 33 points de moyenne sur les neuf derniers matchs ?

01h00 : Hornets (2,25) – Bucks (1,83)

01h00 : Pistons (6,40) – Jazz (1,15)

01h30 : Celtics (1,42) – Pacers (3,20)

01h30 : Knicks (1,45) – Spurs (3,05)

02h00 : Rockets (5,70) – Sixers (1,18)

04h00 : Kings (2,85) – Cavs (1,52)

04h00 : Blazers (5,00) – Nets (1,23)

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

