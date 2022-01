Programme NBA : le Big Three des Nets continue sa tournée à Portland, c’est assez rare alors profitez-en

Sept matchs au programme ce soir. Après le retour de Klay Thompson, on devrait vivre une soirée plus tranquille ce lundi, même si les oppositions que nous offre cette nuit NBA devraient laisser place à de gros cartons.

# LE PROGRAMME DU LUNDI 10 JANVIER 2022

1h : Hornets – Bucks

Hornets – Bucks 1h : Pistons – Jazz (sur beIN Sports 1)

Pistons – Jazz (sur beIN Sports 1) 1h30 : Celtics – Pacers (sur beIN Sports 4)

Celtics – Pacers (sur beIN Sports 4) 1h30 : Knicks – Spurs

Knicks – Spurs 2h : Rockets – Sixers

Rockets – Sixers 4h : Kings – Cavaliers

Kings – Cavaliers 4h : Blazers – Nets

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Blazers – Nets (4h) : depuis qu’on a revu Kyrie Irving sur les parquets, on a envie de le voir tous les soirs. Déjà cinq jours que le Big Three des Nets n’a pas été réuni et pour notre plus grand bonheur, il honorera sa deuxième représentation de la saison cette nuit à 4h dans l’Oregon. Brooklyn aurait bien besoin de gagner pour repartir sur une dynamique positive et ainsi enchaîner deux victoires de suite après une mauvaise passe de quatre défaites en cinq matchs. Pas forcément facile avec un back-to-back où il faut traverser tout le pays après le match d’hier à New York. De l’autre côté, on a ces Blazers dont l’avenir est toujours aussi flou, mais portés par un Anfernee Simons bien kiffant. Victorieux face aux Kings, Portland devra toujours faire sans sa triplette de guards (Damian Lillard, C.J. McCollum et Norman Powell), mais pourra compter sur un Moda Center fidèle au poste et – peut-être – sur un grand Jusuf Nurkic, qui n’a pas d’autre choix que d’atomiser la raquette des Nets sinon ça va vite être mission impossible.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Hornets – Bucks, revanche de samedi où les Daims s’étaient inclinés malgré un Giannis Antetokounmpo à 43 points. Les Hornets comptent bien stopper une nouvelle fois Milwaukee, à défaut de pouvoir stopper le Greek Freak.

Pistons – Jazz, ça pue la défaite pour Detroit surtout qu’Utah sort de deux défaites de suite. 30 points d’écart, plus ou moins ?

Celtics – Pacers, des C’s au complet face au possible retour de Malcom Brodgon. Les Verts vont-ils encore craquer dans le money time ? Réponse cette nuit.

Knicks – Spurs, de quoi nous rappeler les Finales NBA 1999 (ou pas). En tout cas ça sera l’occasion de voir Dejounte Murray au Garden et ça, c’est sympa.

Rockets – Sixers, Joel Embiid face à la pire défense de NBA. Christian Wood va avoir du pain sur la planche de bois pour contenir la bête la plus féroce depuis Solveig Halloin sur un plateau TV.

Joli menu ce soir avec en entrée une salade grecque sur son lit de frelons, en plat de résistance une grosse pomme accompagnée de sa sauce texane, suivi d’un joli plateau de fromages camerounais, pour finir en douceur avec un café gourmand accompagné de ses trois douceurs de Brooklyn. On se retrouve tous sur Twitter à partir de 1h pour déguster tout ça ensemble.