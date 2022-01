Programme NBA : Anthony Davis fait son retour face aux Nets, ça pourrait dominer la raquette sans sourciller

Menu XXL ce soir en NBA avec neuf matchs au programme. Vous prendrez bien en entrée une salade camerounaise saupoudrée de noix de pélicans, avec en plat principal un AD à la sauce street-food de Brooklyn avant le dessert spécial : un concours de merveilleux entre le Chef local et son confrère slovène. Miam Miam !

# LE PROGRAMME DU MARDI 25 JANVIER 2022

1h : Sixers – Pelicans

Sixers – Pelicans 1h : Pistons – Nuggets

Pistons – Nuggets 1h : Raptors – Hornets

Raptors – Hornets 1h : Wizards – Clippers (sur BeIN Sports 4)

Wizards – Clippers (sur BeIN Sports 4) 1h30 : Celtics – Kings

Celtics – Kings 1h30 : Nets – Lakers (sur BeIN Sports 1)

Nets – Lakers (sur BeIN Sports 1) 2h : Rockets – Spurs

Rockets – Spurs 4h : Warriors – Mavericks

Warriors – Mavericks 4h : Blazers – Wolves

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Nets – Lakers (1h30) : Guess who’s back ? Le plus beau sourcil de la côte ouest est enfin de retour. Après plus d’un mois d’absence, Anthony Davis devrait rejouer avec des Lakers… qui ont terriblement besoin de lui. 5 défaites en 7 matchs… Aie ! Un Westbrook dégeu… Ouille ! Une 8ème place à l’Ouest… Ouch ! Enfin, AD revient comme le messie histoire de ramener un peu de stabilité. En face, terrible nouvelle, le match se joue à domicile donc pas de Kyrie Irving, ni de Kevin Durant (blessé) pour affronter son meilleur ennemi LeBron James. James Harden sera bien esseulé, donc autant vous dire que le Harden Rockets sera de retour ce soir. Le haut de l’Est est toujours aussi serré et les Nets pourraient faire une bonne affaire en recollant au Heat avec une victoire. Match absolument immanquable ce soir au Barclays Center !

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Jojo Embiid a inscrit plus de 30 points sur seize des dix-sept derniers matchs, bis repetita cette nuit ? Franchement, on ne voit pas comment la raquette des Pelicans pourrait l’en empêcher.

Triple-double à plus de 30 points pour Jokic ? Franchement, on ne voit pas comment la raquette des Pistons pourrait l’en empêcher.

Raptors – Hornets, deux équipes hyper cools à regarder, deux équipes qui pourraient se retrouver au Play-in Tournament, deux équipes avec des meneurs potentiellement All-Stars, donc deux équipes sur lesquelles il faut cliquer ce soir.

Des Clippers décimés mais qui s’arrachent, face à des Wizards au complet mais qui ne s’en sortent pas… Ça pue le match serré cette histoire.

Après trois matchs immondes, Jayson Tatum a renoué avec l’excellence en balançant 51 points contre les Wizards. En face, des Kings toujours aussi… Kings, JT a tout pour enchainer un nouveau carton.

Dallas versus Warriors, ou le combat entre l’équipe la plus chaude du moment face à l’homme le moins chaud de NBA en la personne de Steph Curry. Pas de Draymond, et Klay incertain côté Warriors, c’est le moment rêvé pour réveiller le Chef.

Des Blazers en pleine bourre (6 victoires en 8 matchs) contre des Wolves toujours réguliers… Celle-là il fallait la sortir. Ça fait deux bonnes raisons d’être devant le match… Ah oui la deuxième, c’est Anfernee Simons.

Belle soirée en perspective avec neuf très belles affiches et surtout le retour de Anthony Davis sur un parquet. Rendez-vous sur Twitter à 1h pour vivre cette bien belle soirée tous ensemble.