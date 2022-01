NBA Trade Deadline 2022 : 7 grosses questions dans la conférence Est ! Apéro TrashTalk

Alors qu’on est désormais à quinze jours de la trade deadline, on a sorti la boîte à question pour préparer dignement ce moment majeur de la saison. On attaque direct avec un apéro consacré à la Conférence Est.

La lutte fait rage à l’Est et plusieurs équipes risquent de sonder le marché pour continuer la course à l’armement ou rattraper la concurrence dans la lutte pour les Playoffs. Qui va rester sage ? Qui va chercher le renfort qui fera toute la différence ? Forcément, certains dossiers risquent de chauffer un peu plus et on va faire le point sur les garçons qui pourraient faire l’actualité dans les quinze prochains jours. Les Pacers vont-ils tout faire sauter ? Les Sixers vont-ils patienter jusqu’à cet été pour transférer Ben Simmons ? Où atterrira le très convoité Jerami Grant ? Les difficultés des Celtics pourraient-elles provoquer la séparation des Jay Brothers ? Quid des Hawks malgré une belle dynamique en ce moment ? Ça va partir dans tous les sens et on a hâte de voir tout ça !

On sait qu’il va y avoir du mouvement, on ne sait pas encore qui ni contre quoi mais ça promet une sacrée dinguerie et on se devait d’en dire quelques mots. On vous laisse écouter tout ça et on vous attend dans les commentaires.